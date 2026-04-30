Sanremo, il Circolo “Valeria Faraldi” di Rifondazione Comunista apre le porte per il 1° Maggio: una mattinata di confronto su lavoro, diritti e giustizia sociale

In occasione del 1° Maggio, il Circolo “Valeria Faraldi” di Rifondazione Comunista di Sanremo organizza una mattinata dedicata al confronto sui temi del lavoro e dei diritti. L’appuntamento è fissato per domani, dalle 9 alle 13, nella sede di via Martiri della Libertà 478, con un’iniziativa che il Circolo definisce “una chiamata alla mobilitazione” per chi crede nella necessità di un’alternativa di sinistra.

L’incontro sarà incentrato su alcuni temi considerati prioritari: Lavoro dignitoso, contro precarietà e sfruttamento; Giustizia sociale, per una società che non lasci indietro nessuno; Sanità e scuola pubblica, da difendere come servizi universali; Trasporti, da garantire come diritto e non come privilegio.

Oltre al dibattito, la mattinata sarà anche l’occasione per tesserarsi al Circolo, sostenendo un percorso politico che punta a rafforzare una voce alternativa nel panorama locale e nazionale.

Il Circolo “Valeria Faraldi” invita cittadine e cittadini a partecipare, sottolineando come la Festa dei Lavoratori rappresenti un momento di impegno collettivo e di riaffermazione dei diritti.



