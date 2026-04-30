MYBA Charter Show 2026: numeri record, yacht da sogno e un’atmosfera straordinaria tra business e spettacolo

Si è conclusa con grande successo l’edizione 2026 del MYBA Charter Show, confermandosi ancora una volta come uno degli appuntamenti più importanti del settore. Un evento che ha saputo unire numeri da record, eccellenza nel charter e un’atmosfera unica, lasciando il segno tra operatori e partecipanti. Protagonisti indiscussi sono stati gli yacht: 87 imbarcazioni di straordinaria bellezza, per una lunghezza complessiva di 3.279 metri. A colpire è anche il dato sulla stazza lorda totale, pari a 33.251 GT, che colloca il Salone tra i primi due eventi charter annuali al mondo. “Resta da vedere chi conquisterà il primo posto”, ma il livello raggiunto quest’anno è già di per sé eccezionale.

L’evento ha registrato 2.066 partecipanti, tra cui 801 rappresentanti di società di brokerage. Fondamentale il contributo dei 676 membri degli equipaggi, che hanno lavorato instancabilmente garantendo un’organizzazione impeccabile. Presenti anche 74 aziende espositrici, con 422 professionisti impegnati negli stand. L’apertura è stata segnata da momenti di grande eleganza e convivialità: la cena dedicata ai comandanti presso Villa Nobel, seguita dall’Opening Cocktail. Gli spostamenti lungo i pontili sono stati resi efficienti dal servizio Sea Shuttles, contribuendo a un’esperienza fluida e ben organizzata. A rendere ancora più speciale l’atmosfera ci ha pensato l’intrattenimento musicale, con una performance energica e coinvolgente durante il cocktail riservato ai membri.

Grande partecipazione anche per gli eventi collaterali, tra cui la Exhibitors Party Night e la Yacht Party Night, entrambe molto apprezzate. Il talento e la creatività sono emersi nella MYBA Superyacht Chefs’ Competition, mentre le competizioni “All Hands On Deck” e “Designer Water” hanno aggiunto ulteriore dinamismo al programma. Parallelamente, i tre seminari organizzati hanno offerto preziose occasioni di aggiornamento professionale. Impressionanti anche i risultati sui social media: oltre 7 milioni di visualizzazioni complessive, più di 5,2 milioni di account raggiunti e quasi 360.000 interazioni. “Numeri che saranno difficili da superare”, segno di un interesse sempre crescente attorno alla manifestazione.

Oltre ai dati, ciò che ha davvero contraddistinto questa edizione è stata l’atmosfera positiva e coinvolgente, con partecipanti che hanno saputo coniugare business e piacere, contribuendo a rendere il MYBA Charter Show 2026 un’esperienza indimenticabile.