Sanremo, il violinista e poeta sanremese Kurtinovic pubblica “Amici Lontani – 12 pezzi difficili”

Sarà disponibile dal 1° maggio il nuovo progetto discografico di Marko Kurtinovic, violinista e poeta sanremese, dal titolo “Amici Lontani – 12 pezzi difficili”. Un lavoro che si presenta come un vero e proprio manifesto poetico e sonoro, capace di muoversi tra canzone popolare e ricerca musicale contemporanea.

Il progetto si articola in dodici tracce, definite dallo stesso autore come “pezzi difficili”, che affrontano il tema della lontananza e della vita nelle province. In un’epoca dominata da iper-connessione e omologazione culturale, Kurtinovic propone una lettura controcorrente della solitudine, non come isolamento ma come forma di libertà e “analgesico” esistenziale.

Al centro del disco c’è la provincia, intesa non come periferia marginale ma come luogo di osservazione, memoria e resistenza culturale. “Amici Lontani” racconta chi resta, chi osserva dai margini e chi costruisce senso nello spazio ridotto del quotidiano, lontano dai modelli del successo prefabbricato.

Attraverso una scrittura che fonde linguaggio accademico e immediatezza della tradizione popolare, Kurtinovic dà vita a una narrazione popolata da personaggi simbolici e reali: Anna, Betty, Lorenzo e “il killer”, figure che accompagnano l’ascoltatore in un viaggio tra adolescenza e maturità, tra sogni e disincanto.

Il disco è prodotto dal cantautore sanremese Christian Gullone, storico collaboratore dell’artista, che ha lavorato alla realizzazione del progetto contribuendo a trasformare una visione considerata complessa in un’opera compiuta.

“Amici Lontani” è inoltre il primo lavoro interamente realizzato all’interno del “Villa Citera Social Record Lab”, laboratorio permanente di produzione musicale ospitato nel C.A.G. Villa Citera 3.0 di Sanremo. Il progetto è stato reso possibile grazie al contributo del Comune di Sanremo, del progetto regionale Login e della Cooperativa sociale Ancora.

Il laboratorio si propone come spazio di produzione artistica accessibile, in cui non è il mercato a selezionare il talento, ma la partecipazione e le idee. L’obiettivo è quello di costruire una struttura professionale capace di sostenere nuove generazioni di musicisti, rapper, trapper e cantautori, offrendo opportunità concrete di crescita artistica.

In parallelo all’uscita del disco, lo stesso 1° maggio saranno pubblicati su YouTube dodici videoclip, uno per ciascun brano. Le opere video sono state realizzate dalle registe e fotografe Giorgia Paneaglio ed Eleonora Reggiani, con la partecipazione di molti degli “amici lontani” che hanno contribuito alla nascita del progetto.

“Amici Lontani – 12 pezzi difficili” si presenta così come un’opera corale, che unisce musica, immagini e ricerca sociale, ponendo al centro il valore della distanza, del silenzio e della provincia come spazio creativo e umano.