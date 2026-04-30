Al via la 13ª edizione di Meditaggiasca & Expo Valle Argentina Armea: domani l’inaugurazione e la presentazione del libro di Renata Briano, sabato l’atteso showcooking di Luca Pappagallo

Conto alla rovescia per la 13ª edizione di Meditaggiasca & Expo Valle Argentina Armea. Il tradizionale evento dedicato all’oliva taggiasca, al Moscatello di Taggia e alle eccellenze del territorio è in programma venerdì 1 e sabato 2 maggio.

L’inaugurazione, con la presenza delle istituzioni e di tutti i soggetti organizzatori, è fissata per domani 1° maggio alle 11.00 in piazza Cavour.

Quello del “cuciniere” Luca Pappagallo è un atteso ritorno, dopo il successo dello showcooking dello scorso anno in piazza Cavour. Personaggio televisivo e star del web, con oltre 3 milioni di follower sui social, conduce il programma “In Cucina con Luca Pappagallo” su Food Network, dove propone piatti semplici e gustosi realizzati con pochi ingredienti. Autore di numerosi libri di cucina, è stato anche tra i volti più noti della trasmissione “La prova del cuoco” di Antonella Clerici. Le sue ricette sono disponibili anche sul seguitissimo sito www.casapappagallo.it. Sabato 2 maggio alle 16.30 tornerà in piazza Cavour per cucinare, e far assaggiare ai presenti, la sua Pasta alla Pantesca con olio extravergine locale e le olive taggiasche.

Renata Briano, ex europarlamentare, è autrice del blog “La nostra Politica in Cucina” su GialloZafferano (https://blog.giallozafferano.it/renatabriano/) e sui canali social, dove conta circa 900 mila follower tra Instagram, Facebook e TikTok. Le sue ricette, in equilibrio tra tradizione e innovazione, valorizzano i prodotti tipici e i piatti della cucina ligure. In occasione della manifestazione presenterà il suo libro “Dai monti al mare”, venerdì 1° maggio alle 18.00 in piazza Cavour.

L’edizione di quest’anno si amplia sotto numerosi aspetti: l’area espositiva con produttori e artigiani locali, oltre a piazza Cavour e via Soleri, si espanderà includendo anche via Roma, via Mazzini, piazza Eroi Taggesi e piazza Garibaldi. Quest’ultima ospiterà una delle principali novità di quest’anno: lo Street Food delle Pro Loco, un’area dedicata alla degustazione di alcuni piatti tipici del nostro territorio. Di seguito l’offerta che sarà data ai visitatori della manifestazione:

· Proloco Taggia: Frisciöi de gé e de bacalà

· Comitato Festeggiamenti per Ceriana: Salsiccia alla Cerianasca

· Tersö Sêia e Ancöi APS: Tortello di Terzorio

· Proloco Molini di Triora: lumache

· Castellaro Ti vengo a cercare: stroscia e torte liguri

· Birra Artigianale

· E Altri Piatti della tradizione ligure: ravioli di borragine; trofie con guazzetto di cozze, vongole, calamari e gamberi; focaccia alla birra, sardenaira, focaccia alle cipolle

La manifestazione è organizzata dal Comune di Taggia, dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria e la sua Azienda Speciale, in collaborazione con Espansione Eventi di Paola Savella e il patrocinio di Regione Liguria e ANCI Liguria. Collaborano inoltre le associazioni Produttori Moscatello di Taggia e L’Oro di Taggia, l’Associazione Città dell’Olio, il CeSVin – Centro Internazionale per lo Studio della Storia della Vite e del Vino, l’Aibes, l’ente Parco Alpi Liguri, l’Istituto Alberghiero Ruffini-Aicardi, la Fondazione Maria Caterina Pizzio e Alberto Rovera e le associazioni di categoria.

Come da tradizione parteciperanno anche i Comuni di Badalucco, Bajardo, Castellaro, Ceriana, Molini di Triora, Montalto Carpasio, Pompeiana, Terzorio e Triora.

Oltre agli appuntamenti con gli ospiti speciali, il programma di Meditaggiasca & Expo Valle Argentina Armea propone numerosi showcooking, incontri tematici, momenti di spettacolo e tante iniziative dedicate ai più piccoli.

Di seguito il programma completo.

PROGRAMMA COMPLETO

Meditaggiasca & Expo Valle Argentina Armea

1-2 MAGGIO 2026

Appuntamenti fissi (dalle 10,00 alle 19,00) di venerdì 1 e sabato 2 maggio:

• Battesimo della sella con i pony Patti e Pegasus a cura del Jec Ranch (Piazza Eroi Taggesi)

• “Artè in Taggia” esposizione fotografica di Corteo Storico, Fulgari e paesaggi della Valle e del mare

• Il Clan dell'artiglio campo medievale con combattimenti e rievocazioni storiche (via Mazzini)

Venerdì 1° maggio:

• ore 10,00 Apertura stand prodotti tipici ed artigianato

• ore 11,00 Apertura stand gastronomici PROLOCO delle Valli (p.zza Garibaldi)

• ore 11,00 Visita Guidata Fondazione Maria C. Pizzio e A. Rovera (Via Soleri 11)

• ore 11,00 Inaugurazione con autorità e presentazione “Aspettando il Convegno Internazionale: Una storia della qualità dei vini e dei diversi attori di tale qualità. Modelli, pratiche e normative “ (p.zza Cavour)

• ore 14,00 Partenza Trekking urbano da p.zza Cavour: “Dal Castello all’antica devozione di S. Maria Maddalena: luoghi, rituali ed economia”. L'itinerario, percorrendo le antiche vie con portali e bastioni, dal quartiere benedettino del Colletto raggiungerà l'acropoli dell'abitato storico con ingresso al Castello-fortezza; Chiesa S. Lucia, sede della Compagnia di Santa Maria Maddalena del Bosco

• ore 14,45 "Taggia e i suoi uomini più illustri - Da San Benedetto a Giovanni Ruffini". Spettacolo teatrale itinerante con partenza da p.zza Cavour con Marco Silvano Corradi, Gioacchino Logico e Marino Longo, Sergio Raimondo e Graziella Tufo (replica ore 17,00)

• ore 15,00 Fulvio Belmonte “Valli d'Oneglia e Maro. Personaggi Curiosità e Memorie.” Antea edizioni Presenta Alessandro Carassale (p.zza Cavour)

• ore 15,45 "Biodiversità in Valle Argentina" Attraverso immagini e video, vi porteremo a visitare un territorio unico tra borghi e natura. A cura di Wildlife in Valle Argentina (p.zza Cavour)

• ore 16,30 “L’Olio Extravergine di oliva taggiasca e il suo abbinamento in cucina” a cura dell’Ass. Oro di Taggia (p.zza Cavour)

• ore 17,00 Showcooking “Raviolo bicolore branda e moscatello” acon i ragazzi dell'Istituto Alberghiero Ruffini-Aicardi e Agri-enoturismo Terre del Moscatello (p.zza Cavour)

• ore 18,00 “Dai monti al mare – Ricette liguri di Renata Briano” Erga edizioni Un incontro sulla vera storica cultura gastronomica ligure (p.zza Cavour)

• ore 18,45 Aibes Nazionale presenta “Martini Noir” (p.zza Cavour)

Sabato 2 maggio

• ore 10,00 Apertura stand prodotti tipici ed artigianato

• ore 10,30 Partenza Trekking urbano da p.zza Cavour: “Lo sviluppo barocco di Taggia e il Santuario diocesano della Madonna Miracolosa”: i luoghi che testimoniano l'importante sviluppo urbanistico di Taggia nel Seicento, con al centro i cantieri più importanti, il monumentale Santuario della Madonna Miracolosa, l’Oratorio dei S.S. Sebastiano e Fabiano (o dei Bianchi) con l’antico crocifisso processionale e l’Oratorio della Santissima Trinità (o dei Rossi) fino al monumentale ponte antico sul torrente Argentina.

• ore 11,00 Apertura stand gastronomici PROLOCO della Valle (p.zza Garibaldi)

• ore 11,30 “Profumo di Liguria: il basilico” workshop sul vero pesto ligure (p.zza Cavour)

• ore 15,00 Visita Guidata Fondazione Maria C. Pizzio e A. Rovera (Via Soleri 11)

• ore 15,00 Degustazione guidata Olio EVO bio dell’IIS Ruffini di Imperia (p.zza Cavour)

• ore 15,30 Identità. Storie di Imprese “coltivate” dalla Cucina a cura di Renata Cantamessa - Fata Zucchina (p.zza Cavour). Tradizione, innovazione e identità convivono ogni giorno nel lavoro di produttori, ristoratori eartigiani della filiera gastronomica.

• ore 15,30 "Taggia e i suoi uomini più illustri - Da San Benedetto a Giovanni Ruffini". Spettacolo teatrale itinerante con partenza da p.zza Cavour con Marco Silvano Corradi, Gioacchino Logico e Marino Longo, Sergio Raimondo e Graziella Tufo

• ore 16,30 Luca Pappagallo Show cooking (p.zza Cavour)

• ore 17,00 Presentazione del Centro Interdipartimentale di studi per la Storia dell'alimentazione (CISA). Convenzione CeSVin e Accademia di Agricoltura di Torino. (p.zza Cavour) Intervengono: Alessandro Carassale (Presidente del CeSVin), Francesca Pucci Donati (Coordinatore scientifico del CISA), Luca Lo Basso e Paolo Calcagno (Università di Genova), Marco De Vecchi (Presidente dell'Accademia di Agricoltura di Torino), Eros Mammoliti (Presidente Ass. Produttori Moscatello di Taggia) presso Fondazione Maria C. Pizzio e A. Rovera Via Soleri 11.

• ore 18,00 Concerto de La Compagnia Sacco di Ceriana (p.zza Cavour)