Sanremo, MYBA Charter Show a PortoSole: Mansueto Provision protagonista tra alta cucina e servizi per lo yachting (Foto)

In occasione della 36esima edizione del MYBA Charter Show 2026, in corso dal 27 al 30 aprile a PortoSole Sanremo, Mansueto Provision si è affermata tra i protagonisti dei servizi dedicati al mondo dello yachting, proponendo una visione moderna e raffinata dell’hospitality a bordo.

All’interno dello stand, Rosy Mansueto e Luigi Spiaggi hanno presentato un approccio contemporaneo fondato su qualità, selezione accurata e cura del dettaglio, elementi sempre più centrali nell’esperienza charter di alto livello.

Nei giorni precedenti, lo spazio espositivo ha ospitato tre grandi nomi della gastronomia italiana, ciascuno portatore di una propria identità culinaria. Il maestro pasticcere Luigi Biasetto ha offerto un contributo di grande prestigio, portando in scena la sua visione innovativa della pasticceria, tra tecnica, equilibrio e creatività. Lo chef Maurilio Garola, alla guida del ristorante stellato La Ciau del Tornavento, ha invece proposto una cucina profondamente radicata nel territorio piemontese, riletta in chiave contemporanea.

Momento clou della partecipazione è stato lo show cooking di ieri, che ha visto protagonista lo chef Enrico Bartolini, ospite speciale dello stand e tra i più autorevoli interpreti della cucina italiana contemporanea. Insieme a Rosy Mansueto, ha realizzato dal vivo un piatto per gli ospiti presenti, offrendo un’esperienza esclusiva capace di unire tecnica, creatività e valorizzazione delle materie prime.