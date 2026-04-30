Sanremo ospita “Un Campione per Amico”: via libera all’evento sportivo del 20 maggio in piazzale Dapporto

L'amministrazione di Sanremo ha approvato lo svolgimento dell’evento sportivo “Un Campione per Amico”, in programma il 20 maggio prossimo in piazzale Carlo Dapporto, con allestimento previsto il giorno precedente, 19 maggio. L’iniziativa, proposta dalla società RG S.r.l.s., rientra tra le manifestazioni di carattere nazionale dedicate alla promozione dell’attività fisica tra i giovani e alla diffusione di stili di vita sani, valorizzando lo sport come strumento educativo e sociale.

Secondo quanto evidenziato nella delibera, “Un Campione per Amico” è un evento itinerante che da oltre vent’anni coinvolge numerose città italiane, offrendo ai ragazzi la possibilità di avvicinarsi a diverse discipline sportive attraverso il contatto diretto con campioni di fama nazionale. Particolare attenzione sarà rivolta agli alunni delle scuole primarie e ai giovani appartenenti alle associazioni del territorio, che potranno partecipare gratuitamente a una giornata di attività multidisciplinari all’interno di spazi appositamente allestiti. L’amministrazione sottolinea inoltre il valore sociale della manifestazione, capace di favorire aggregazione, inclusione e partecipazione della comunità locale, con il coinvolgimento di scuole, famiglie e soggetti più fragili.

Per Sanremo si tratta anche di un’importante occasione di promozione della città, inserita in un circuito nazionale di eventi sportivi ad ampia partecipazione e visibilità, coerente con gli indirizzi programmatici sul turismo e sulla valorizzazione del territorio. La delibera prevede una spesa massima complessiva di 1.000 euro destinata ad attività di supporto logistico, tecnico e organizzativo. Le risorse saranno successivamente impegnate con determinazione dirigenziale sul capitolo dedicato a manifestazioni turistiche, eventi culturali e sportivi.

Ai dirigenti competenti viene demandata l’adozione degli atti necessari relativi a occupazione del suolo pubblico, viabilità, sicurezza e vigilanza. Lo svolgimento dell’evento resta comunque subordinato al rilascio di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

La Giunta ha infine dichiarato il provvedimento immediatamente eseguibile, vista la vicinanza della data fissata per la manifestazione.