Cinema ad alta quota: quattro serate al Roof 2 tra grandi imprese, memoria e storie di montagna

Prende il via la rassegna “Cinema ad alta quota”, organizzata dalla nostra sezione in collaborazione con il Cinema Ariston, un ciclo di appuntamenti pensato per raccontare la montagna attraverso il grande schermo. Per quattro mercoledì consecutivi – 6, 13, 20 e 27 maggio alle ore 21.00 – la sala Roof 2 ospiterà film recenti dedicati ai temi dell’alpinismo, dell’avventura e della memoria.

Il programma si apre mercoledì 6 maggio con “K2 La grande controversia”, documentario firmato da Rheinhold Messner che ripercorre le vicende della conquista italiana del K2 nel 1954, tra successi, polemiche e verità storiche. Il secondo appuntamento, mercoledì 13 maggio, propone “Hermann Buhl Oltre ogni cima”, un ritratto intenso del grande alpinista, accompagnato dal racconto della sua leggendaria scalata al Nanga Parbat, simbolo di determinazione e coraggio. La rassegna prosegue con “Ski - Il Più Grande Ski Tour di Sempre”, che narra la vicenda di due amici appassionati di grandi salite scialpinistiche, tra sfide estreme e spirito di condivisione. A chiudere il ciclo, mercoledì 27 maggio, sarà “Marmolada 03 07 22”, una toccante ricostruzione del crollo che nel 2022 sconvolse la parete nord della Marmolada, causando la morte di diversi alpinisti impegnati nell’ascesa.

Un’occasione unica per vivere la montagna attraverso immagini e testimonianze, riflettendo sulle sue sfide e sul suo valore umano. Il costo del biglietto è ridotto per i soci che esibiranno la tessera CAI in corso di validità.