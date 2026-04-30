Sanremo, Dario Cassini al Roof Garden il 2 maggio per un sold out con una lunga lista d’attesa         

Dopo il successo del primo appuntamento del calendario eventi sabato 4 aprile, con lo show di Matteo Ghione & the Ambassadors, sabato 2 maggio sarà di scena l’entusiasmante energia di Dario Cassini con la sua prorompente vitalità e il contagioso ironico buon umore. L’artista coinvolgerà il pubblico con aneddoti e monologhi sul tema: “Faccio del mio Peggio”. La proposta d’intrattenimento ha riscosso grande apprezzamento. Si è registrato il tutto esaurito con una lunga lista d’attesa.

Questi i prossimi appuntamenti

Domenica 31 maggio Beatle Story rievocherà le più iconiche canzoni della band di Liverpool in un grande live show.

Sabato 27 giugno direttamente dal palcoscenico della comicità italiana, Gabriele Cirilli si trasformerà in un ciclone di risate, portando in scena tutta la sua travolgente capacità di coinvolgere il pubblico con i personaggi storici, che lo hanno fatto amare dal grande pubblico.

Sabato 18 luglio si presentano al pubblico del Roof Garden i Gemelli di Guidonia; tre fratelli, Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino, che hanno fatto dell'intrattenimento la loro ragione di vita.

Venerdì 14 agosto, omaggio a Ferragosto, con Baluba Shake, che si scateneranno in “The Sixties Night”, in un solo show, tante emozioni.

Sabato 5 settembre il calendario prospetta uno spettacolo originale e coinvolgente Battle of The Sexes - Comedy Night, Una sfida tutta da ridere: uomini contro donne, o forse… dalla stessa parte?”

“Il nuovo calendario di eventi al Roof Garden rappresenta un tassello dell’offerta turistica di Sanremo per la stagione 2026. La proposta della Casa da Gioco conferma la nostra vocazione all’accoglienza e al glamour.

Attraverso questa rassegna, che spazia dalla musica alla comicità più amata del panorama nazionale, riusciamo ad offrire a cittadini e turisti un'esperienza completa, ricca di cultura e intrattenimento. Il successo del primo appuntamento con Matteo Ghione è la prova che esiste una forte domanda di eventi di qualità, capaci di creare quel connubio perfetto tra eleganza e divertimento.

Accogliamo quindi con favore un programma che si armonizza con le manifestazioni cittadine, rivolgendo un ringraziamento al Presidente Di Meco e a tutto il Consiglio di Amministrazione per aver realizzato questo calendario.”

Afferma l’assessore al turismo avv. Alessandro Sindoni.

“Il Programma eventi primaverili ed estivi ha come suo punto di forza la presenza di grandi protagonisti a livello nazionale con show pensati per la clientela della Casa da Gioco.

Si spazia dalla musica internazionale, a quella Anni Sessanta, all’omaggio ai Beatles, ai ritmi coinvolgenti ai momenti di comicità e di sottile ironia. Abbiamo voluto scegliere diversificate tipologie di spettacoli, per soddisfare le aspettative dei clienti, al centro di ogni politica dell’intrattenimento.

Il programma, che si armonizza con il calendario eventi cittadino, si compone di serate allegre in un ambiente elegante con personaggi e spettacoli piacevoli. Trascorreremo insieme alla nostra clientela serate che si faranno ricordare.” Sottolinea il presidente e Amministratore Delegato del Casinò, dott. Giuseppe Di Meco con i consiglieri dott.sa Sonia Balestra e arch. Mauro Menozzi.