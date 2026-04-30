Sanremo, al Cimitero Monumentale la musica del “passaggio”: la Bandakadabra in concerto con Falzone e Caria

Un viaggio tra musica, memoria e antropologia sonora per celebrare la vita attraverso il rito del passaggio. Sabato 9 maggio, alle ore 18, con ingresso libero, il Cimitero Monumentale di Sanremo ospiterà “POST/FUNERAL MUSIC”, ultimo progetto della Bandakadabra, arricchito dalla partecipazione di due ospiti d’eccezione: Giovanni Falzone alla tromba e Didie Caria alla voce.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Sanremo – Assessorato alla Cultura, si inserisce nel più ampio percorso di valorizzazione del Cimitero Monumentale della Foce, fortemente sostenuto dall’assessore Enza Dedali, con l’obiettivo di restituire centralità a un luogo di grande valore storico, artistico e identitario, trasformandolo in uno spazio di riflessione e partecipazione attraverso l’arte.

“Il Cimitero Monumentale della Foce è un luogo di tutti: di silenzio, commozione, ma anche di arte e memoria che racconta la storia della città”, sottolinea l’assessore Dedali. “Portare qui un progetto come ‘POST/FUNERAL MUSIC’ significa utilizzare la musica come strumento di dialogo con il luogo, celebrandone la sacralità in modo vivo e condiviso”.

Lo spettacolo nasce da un approfondito lavoro di ricerca musicologica, letteraria e antropologica sul tema della morte intesa non come fine, ma come momento di trasformazione e significazione collettiva. Il repertorio attraversa mondi diversi: dalle composizioni originali ai black spiritual di New Orleans, fino ai canti processionali della tradizione mediterranea.

L’obiettivo della Bandakadabra è riportare al centro il ruolo sociale e terapeutico della musica nei luoghi della memoria — cimiteri, chiese, sacrari — come spazio in cui la comunità si ritrova per celebrare la continuità della vita attraverso il rito del passaggio. Una performance capace di dialogare con l’ambiente che la ospita, rivelando la funzione ancestrale e universale del suono.

Nata a Torino, la Bandakadabra è una formazione di fiati e percussioni che ha rivoluzionato il concetto di street band, trasformandolo in esperienza teatrale e musicale d’avanguardia. Definita da Carlo Petrini una “fanfara urbana”, la formazione si distingue per la capacità di attraversare generi e linguaggi: dallo swing al jazz contemporaneo, dalle sonorità balcaniche alla musica classica.

In oltre vent’anni di attività, la band si è esibita nei principali festival europei, tra cui il Festival Internazionale del Jazz di Edimburgo e il Sziget Festival di Budapest, collaborando con artisti come Vinicio Capossela, Arturo Brachetti e Samuel dei Subsonica.

A impreziosire l’evento saranno due interpreti di rilievo della scena musicale contemporanea. Giovanni Falzone, trombettista e compositore pluripremiato, è considerato una delle voci più creative del jazz europeo, capace di fondere linguaggi diversi con straordinaria intensità espressiva.

Didie Caria, cantante e musicista eclettico, porterà invece una vocalità intensa e profondamente evocativa, in grado di esplorare le dimensioni più spirituali e mistiche del repertorio.