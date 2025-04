Sanremo: due ledwall per la promozione della città, in corso Cavallotti il primo che ha sostituito i vecchi manifesti (Foto e Video)

Due ledwall per informare e per pubblicizzare gli eventi di Sanremo. Uno già montato e l’altro in arrivo. Si tratta di due grandi schermi che l’Amministrazione (e in particolare l’Assessorato al Turismo) ha voluto per cambiare l’immagine della promozione in città, andando al passo con i tempi.

Il primo grande schermo è stato installato alcuni giorni fa in, di fronte all’ingresso del parco che immette verso palazzo Bellevue, al posto del vecchio supporto che vedeva l’installazione di cartelli pubblicitari che venivano cambiati periodicamente con le pubblicità degli appuntamenti previsti.

Ora, invece, il ledwall potrà vedere la stessa promozione ma ovviamente con un controllo più semplice direttamente dal Comune. Si potranno inserire le immagini con la promozione degli eventi ma anche video e foto della città, senza dimenticare l’informazione a cittadini e turisti su eventuali notizie di particolare rilevanza.

Al momento sul ledwall di corso Cavallotti sta girando un video promozionale del comune ma, a breve inizieranno le pubblicità vere e proprie. Un altro grande schermo sarà installato in fondo a via Padre Semeria, dove arrivano migliaia di turisti dall’autostrada. Il ledwall, opportunamente modificato e sempre collegato con il Comune, era quello smontato dal Casinò (che ora ne ha uno nuovo) ed avrà le stesse funzioni di quello in corso Cavallotti.

Si tratta di un nuovo passo avanti per la promozione della città in chiave moderna e potrà garantire le informazioni al pubblico ed ai turisti in tempo reale.