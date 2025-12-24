Sanremo, concerto di Natale questa sera a Santa Maria degli Angeli: protagonisti i musicisti della parrocchia

Questa sera alle 22, nella chiesa di Santa Maria degli Angeli a Sanremo, prenderà il via l’appuntamento musicale che precederà la celebrazione della Santa Messa della Notte di Natale. Un evento di grande rilievo artistico e spirituale che vedrà esibirsi professionisti di alto livello, tutti appartenenti alla comunità parrocchiale.

Protagonista principale sarà il Maestro Jacopo Cassese, organista titolare dell’organo Zanin della chiesa e docente al Liceo Musicale di Sanremo, che lo scorso ottobre 2023 ha conseguito la laurea magistrale in Organo e Composizione Organistica con il massimo dei voti e la lode. In programma, tra le altre esecuzioni, anche il corale bachiano “Nun Komm der Heiden Heiland” e alcune improvvisazioni su celebri temi natalizi.

Ad arricchire il concerto interverranno inoltre il Professor Renzo De Franceschi, fagottista già della Sinfonica di Sanremo e direttore della corale parrocchiale, insieme ai figli Simone De Franceschi al flauto, docente al Conservatorio di Udine, e Vittorio De Franceschi, clarinettista della Sinfonica. Una vera “famiglia della musica” al servizio della comunità.

Ospite speciale sarà il Maestro Davide Tepasso, noto compositore di musica sacra, che presenterà alcune pagine della sua Suite Spirituale “Akeiròpoièton: ho incontrato la Bellezza!”, composta per l’Anno Giubilare: “Vocalozzo d’Amore”, “Nient’altro che un giocattolino” e “Ho sete”, nella versione per organo, flauto e voce solista. Lo stesso Tepasso siederà all’organo, sottolineando nel suo messaggio di ringraziamento il valore artistico e spirituale dell’iniziativa e la profonda amicizia che unisce tutti i protagonisti del concerto.

Una serata dunque all’insegna della musica, della fede e della condivisione, per accogliere con gioia il Natale e vivere insieme alla comunità un intenso momento di arte e preghiera.