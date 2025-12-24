 / Eventi

"Speciale fumetto" a Vallecrosia, a gennaio la biblioteca civica ospita il primo evento

Incontro con diversi autori e artisti come Diego Cajelli, Luciano Regazzoni, Frederic Volante, Fabio Bono, Alessandro e Andrea Scibilia e Christina Olindo

Evento sul fumetto a Vallecrosia. Venerdì 2 gennaio alle 17 nella biblioteca civica Andrea Doria, di fianco alle scuole di fronte al supermercato Conad, verrà ospitato "Speciale fumetto".

Cittadini e turisti potranno incontrare autori e artisti del mondo del fumetto italiano come Diego Cajelli, Luciano Regazzoni, Frederic Volante, Fabio Bono, Alessandro e Andrea Scibilia, Christina Olindo e altri a sorpresa. 

Diego Marangon modererà l'incontro, a ingresso libero, che rientra nella rassegna 'Incontri con gli autori. Appuntamenti di letteratura e dintorni".

Elisa Colli

