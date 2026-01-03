Vallecrosia, storie illustrate e letteratura disegnata: la biblioteca civica Andrea Doria ospita "Speciale fumetto" (Foto)

Evento sul fumetto d’autore e sulla graphic novel a Vallecrosia. Ieri pomeriggio la biblioteca civica Andrea Doria, di fianco alle scuole di fronte al supermercato Conad, ha ospitato la prima manifestazione: "Speciale fumetto".

Cittadini e turisti hanno potuto incontrare autori e artisti del mondo del fumetto italiano come Diego Cajelli, autore e sceneggiatore per Sergio Bonelli Editore; Luciano Regazzoni, disegnatore bonelliano e formatore; Frederic Volant e Fabio Bono, autori attivi nel fumetto seriale e nell’editoria internazionale; Christina Olindo, autrice di graphic novel premiata a livello nazionale; Monica Grimaldi, colorista e fumettista; Luca Erbetta, disegnatore di fama internazionale, collaboratore di editori francesi e statunitensi; Alessandro e Andrea Scibilia, creatori de Il sorriso della Bagiua. L'incontro, proposto dal Comune in collaborazione con le associazioni culturali del territorio, è stato moderato da Diego Marangon, che ha guidato il confronto mettendo in luce le molteplici declinazioni del fumetto contemporaneo: dalla scrittura seriale alla ricerca grafica, dal legame con il territorio alle dinamiche dei mercati internazionali. "Il fumetto come linguaggio narrativo maturo, capace di attraversare letteratura, arte e società, è stato al centro di 'Incontri con gli Autori – Appuntamenti di Letteratura e Dintorni – Speciale Fumetto'" - dice soddisfatta l'assessore alla cultura Rosa Rosella Muratore - "L’iniziativa culturale che si è svolta venerdì 2 gennaio presso la biblioteca civica 'Andrea Doria' di Vallecrosia ha registrato una partecipazione attenta e numerosa".

All'evento a ingresso gratuito, che rientra nella rassegna "Incontri con gli autori. Appuntamenti di letteratura e dintorni", erano presenti anche il sindaco Fabio Perri, il vicesindaco Cristian Quesada, gli assessori Rosa Rosella Muratore e Mirko Valenti e il consigliere comunale Mattia Petrini. "L’evento ha rappresentato la prima occasione di utilizzo pubblico della nuova biblioteca civica per un appuntamento culturale di alto livello, segnando simbolicamente l’avvio di una nuova fase per questo spazio, pensato come luogo vivo di incontro, dialogo e produzione culturale per la città" - dichiara il sindaco Fabio Perri - "La tavola rotonda ha riunito sceneggiatori, disegnatori e autori di primo piano del panorama fumettistico italiano e internazionale, con esperienze che spaziano dal fumetto seriale popolare alla graphic novel d’autore, fino ai mercati editoriali esteri, in particolare francese e statunitense".

L’iniziativa ha offerto uno spaccato significativo dello stato di salute del fumetto italiano, confermandone la vitalità e la capacità di dialogare con un pubblico eterogeneo e ribadendo il ruolo fondamentale delle biblioteche come presìdi culturali aperti alla contemporaneità. "Un appuntamento culturale di grande interesse che ha visto il confronto tra sceneggiatori e disegnatori del panorama fumettistico italiano, confermando il ruolo della biblioteca come spazio vivo di cultura, dialogo e partecipazione" - dice l'Amministrazione Perri - "Ringraziamo gli autori, l’associazione Il Ponte e a Diego Lupano per l’organizzazione di questo appuntamento patrocinato dal Comune e tutti i partecipanti per la riuscita dell’iniziativa, che valorizza la cultura e il territorio. Un evento in collaborazione con l’assessore alla Cultura Rosa Rosella Muratore, che si inserisce in un percorso più ampio di valorizzazione della letteratura e dei linguaggi narrativi contemporanei".

A completare l’evento, un temporary bookstore realizzato in collaborazione con la Libreria Pellegrino, che ha favorito l’incontro diretto tra pubblico e autori attraverso momenti di firma copie e dialogo informale. "L’incontro ha inaugurato ufficialmente l’attività pubblica della biblioteca civica 'Andrea Doria', rafforzandone il ruolo di spazio culturale aperto e dinamico e aprendo la strada a nuovi appuntamenti dedicati al fumetto e al racconto per immagini" - sottolinea il sindaco Fabio Perri - "Un progetto che proseguirà nei prossimi mesi con l’obiettivo di dare continuità e vita a un luogo centrale per la crescita culturale della città".