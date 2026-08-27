Riva Ligure ricorda Massimo Cotto con la seconda edizione di "You’ll Never Walk Alone"

Riva Ligure si prepara a riabbracciare il ricordo e l’eredità culturale di una delle voci più amate del panorama radiofonico e musicale italiano. Venerdì 4 e sabato 5 settembre andrà infatti in scena la seconda edizione di "You’ll Never Walk Alone", la manifestazione dedicata all’indimenticabile Massimo Cotto, celebre narratore rock e voce storica di Virgin Radio.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Riva Ligure con il patrocinio della Regione Liguria e organizzata in collaborazione con il Club Tenco e il Premio Bindi, prenderà il nome da una frase da sempre cara al giornalista. L'evento intende celebrare lo spirito di condivisione e l'impegno nella diffusione della cultura musicale che hanno sempre contraddistinto Cotto, portando il suo ricco patrimonio artistico sia a chi lo ha conosciuto sia alle nuove generazioni.

Accanto alle iniziative in riviera, gli organizzatori ricordano anche i prossimi appuntamenti provinciali legati alla canzone d'autore: le tre serate del Premio Tenco 2026 si terranno infatti al Teatro Ariston di Sanremo il 22, 23 e 24 ottobre, con le prevendite già attive online e presso il botteghino del teatro, dove è prevista per la prima volta una riduzione del 15% sull'abbonamento per gli under 25. Tornando alla rassegna di Riva Ligure, il primo cittadino Giorgio Giuffra ha voluto sottolineare l'importanza del progetto: "Dopo il successo della prima edizione – ha dichiarato il sindaco di Riva Ligure – torna un appuntamento che non è soltanto un omaggio, ma un modo per continuare a far vivere la passione di Massimo Cotto. Massimo è stato una voce storica di Virgin Radio, ma soprattutto un grande narratore della musica, dell’arte e del cantautorato. Aveva una capacità rara – ha proseguito Giuffra –: raccontare la cultura musicale con competenza, curiosità e umanità, riuscendo a parlare a chi la musica la conosceva da sempre ed a chi, invece, si affacciava per la prima volta a quel mondo".

"‘You’ll Never Walk Alone’ era una frase che Massimo amava molto. E credo – ha aggiunto il sindaco – che oggi rappresenti perfettamente lo spirito di questa iniziativa: nessuno cammina davvero da solo quando c’è una comunità capace di condividere passioni, storie e valori. Vogliamo ricordare Massimo, certo, ma soprattutto vogliamo far conoscere e trasmettere il patrimonio che ci ha lasciato. A chi ha avuto la fortuna di incontrarlo e di conoscerlo personalmente, ma anche e soprattutto alle nuove generazioni. Perché il modo migliore per rendere omaggio a una persona come Massimo non è soltanto guardare indietro. È fare in modo – ha concluso Giuffra – che ciò che ha costruito continui a camminare, a parlare e a ispirare. Insieme". Entrambe le serate, a ingresso gratuito, avranno inizio alle ore 21.30 in Piazza Matteotti e saranno presentate dall'attore, performer e volto noto di Zelig Diego Casale.

Venerdì 4 settembre si partirà alle ore 21.30 con lo spettacolo "Pillole di CHELSEA HOTEL", opera ideata da Cotto che intreccia narrazione e musica per ripercorrere le incredibili storie dell’albergo cult newyorkese dove sono passati i più grandi miti della pop culture, da Bob Dylan a Sid Vicious. A dare voce al testo sarà l'attrice e cantante Chiara Buratti, affiancata dalla voce di Mauro Ermanno Giovanardi accompagnato dalla chitarra e loop machine di Marco Carusino.

Sabato 5 settembre, sempre alle ore 21.30, sarà invece la volta del concerto teatrale "MONK E PANNONICA - Storia Rock Di Due Anime Jazz", che vedrà la Buratti nei panni di Pannonica de Koenigswarter accanto ai musicisti Giovanni Ceccarelli al pianoforte e Ferruccio Spinetti al contrabbasso, per raccontare l'indissolubile e poetico legame tra la baronessa mecenate e il genio enigmatico del jazz Thelonious Monk. Il comitato etico organizzativo dell'evento è composto da Roberta Bellesini Faletti, Chiara Buratti, Graziella Corrent, Enrica Corsi e Mara De Scalzi.