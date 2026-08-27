“Il trauma che crea”, conferenza ed esposizione fotografica di Chiara Mazzocchi al Bordighera Book Festival (Foto)

Chiara Mazzocchi ospite al Bordighera Book Festival, appuntamento dedicato alla cultura, ai libri e alla condivisione. Dal 27 al 30 agosto si potrà, infatti, visitare l'esposizione fotografica dell'artista e partecipare alla conferenza dal titolo “Il trauma che crea”, in programma oggi alle 17.30.

"Si parlerà del potenziale trasformativo del trauma" - svela Chiara Mazzocchi - "Il trauma non è il passato, è una configurazione presente. Nel dialogo con il trauma si apre la possibilità della trasformazione, da ferita a forza creativa, da limite a spazio generativo di nuovi significati, nuove possibilità e nuove forme di esistenza. Un momento di riflessione e confronto con il pubblico".

Uno stand sarà presente dalle 17 alle 24 ai giardini Lowe in via Vittorio Veneto a Bordighera. L'ingresso è gratuito.