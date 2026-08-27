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Eventi | 27 agosto 2026, 15:19

“Il trauma che crea”, conferenza ed esposizione fotografica di Chiara Mazzocchi al Bordighera Book Festival (Foto)

"Si parlerà del potenziale trasformativo del trauma", svela l'artista

“Il trauma che crea”, conferenza ed esposizione fotografica di Chiara Mazzocchi al Bordighera Book Festival (Foto)

Chiara Mazzocchi ospite al Bordighera Book Festival, appuntamento dedicato alla cultura, ai libri e alla condivisione. Dal 27 al 30 agosto si potrà, infatti, visitare l'esposizione fotografica dell'artista e partecipare alla conferenza dal titolo “Il trauma che crea”, in programma oggi alle 17.30.

"Si parlerà del potenziale trasformativo del trauma" - svela Chiara Mazzocchi - "Il trauma non è il passato, è una configurazione presente. Nel dialogo con il trauma si apre la possibilità della trasformazione, da ferita a forza creativa, da limite a spazio generativo di nuovi significati, nuove possibilità e nuove forme di esistenza. Un momento di riflessione e confronto con il pubblico".

Uno stand sarà presente dalle 17 alle 24 ai giardini Lowe in via Vittorio Veneto a Bordighera. L'ingresso è gratuito.

 

Elisa Colli

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