Babbo Natale vien dal mare con la Canottieri Sanremo: atleti in mare tra porto vecchio e Portosole (Foto e Video)

Tanti atleti della Canottieri Sanremo su una imbarcazione speciale, capitanati dal ‘Babbo Natale’ vestito di tutto punto e con un sacco pieno di dolci e caramelle. Sono partiti alle 9.30, scortati da un natante e dalla motovedetta della Guardia Costiera, facendo un giro tra il porto vecchio e Portosole.

Al rientro ad attenderli tanti altri bambini e molti genitori per festeggiare il Natale ‘marinenco’. Un momento di convivialità ormai classico che, quest’anni ha sfidato anche il maltempo. Giove pluvio ha regalato una ‘finestra’, dopo le piogge dei giorni scorsi e quelle attese per i prossimi.

Al termine gli auguri per tutti alla presenza dei dirigenti della Canottieri e del comandante della Guardia Costiera, Alessio Fumarola.