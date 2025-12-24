 / Eventi

"Il Natale... anima Pigna", santa messa della vigilia in paese e a Buggio (Foto)

L'appuntamento chiude la rassegna '...aspettando il Natale'

"Il Natale... anima Pigna". Oggi, il 24 dicembre, verrà celebrata la santa messa della vigilia di Natale alle 20 a Buggio mentre alle 22 sarà a Pigna.

L'appuntamento chiuderà la rassegna '...aspettando il Natale' che ha preso il via lo scorso 18 dicembre con il mercatino di Natale organizzato dalle scuole dell'infanzia e della primaria. A seguire la luce della pace è giunta alla residenza protetta del paese lo scorso 19 dicembre mentre le note eseguite dai giovani musicanti delle bande musicali di Apricale, Borghetto San Nicolò, Città di Ventimiglia e Pigna hanno accompagnato la luce della pace e l'attesa della Natività, il 20 dicembre. Infine, ieri, si è svolto 'Parole...Risa...Canti nella lingua dei vegli'.

"Entrando in paese il bosco incantato ci emozione, i Babbi Natale bottegai e artigiani, pizzaioli, pasticceri e cuochi ci accompagnano" - dicono gli organizzatori - "La Natività ci dona un messaggio di fiduciosa attesa".

