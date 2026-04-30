Sanremo, presentazione del libro “Sole e Rivoluzione. L’incantesimo cubano” al Circolo La Città Invisibile

Proseguono gli appuntamenti culturali legati alla mostra “Resistenze di ieri e di oggi” con un nuovo incontro in programma sabato 2 maggio alle ore 18 presso il circolo culturale La Città Invisibile, in via Pietro Agosti 21 a Sanremo.

Protagonista dell’evento sarà Roberto Vallepiano, che presenterà il suo libro “Sole e Rivoluzione. L’incantesimo cubano” (Edizioni Bepress), accompagnato dal musicista di Baracoa Loly Toirac, che contribuirà a creare un’atmosfera suggestiva tra parole e musica.

Nato a Sanremo e residente a Ventimiglia, Vallepiano è una figura poliedrica: agitatore culturale, viaggiatore, poeta e attivista politico. Da anni impegnato nel panorama culturale e divulgativo, ha sviluppato un forte legame con l’America Latina, tema centrale anche nelle sue opere.

Sul piano giornalistico collabora con Granma Internacional ed è membro del collettivo radiofonico Radio Revolucion di Firenze. Il suo lavoro gli è valso numerosi riconoscimenti a livello internazionale: a Cuba ha ricevuto la menzione di “Ambasciatore della cultura cubana nel mondo” e la “Medaglia José Martí per l’Avanguardia Culturale”, mentre nella Repubblica Socialista del Vietnam è stato insignito del “Premio Giap per il pensiero critico”.