Ventimiglia, "Incontri francescani", rinviata la conferenza al Museo Rossi

Il secondo appuntamento del ciclo di “Incontri francescani a Ventimiglia”, organizzati dal Museo Girolamo Rossi e dalla Sezione Intemelia dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri, in programma per giovedì 30 aprile presso il Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi”, che prevede la conferenza “Il convento dei Frati Minori Osservanti e la chiesa dell’Annunziata di Ventimiglia”, curata dalla prof.ssa Anna Maria Ceriolo Verrando, è stato posticipato a sabato 23 maggio, alle ore 16.00.

Prossimo appuntamento mercoledì 13 maggio presso il Fondo Antico della Biblioteca Aprosiana (Via G. Garibaldi, 10) con gli interventi di Andrea Folli “Il convento e la chiesa dei Frati Conventuali a Ventimiglia Alta” ed Erino Viola “I Santi francescani”. A seguire si visiterà la Chiesa di San Francesco.