Ventimiglia, 300 studenti al Teatro Comunale per riflettere su bullismo e responsabilità con il cinema

Sedici classi e circa 300 studenti coinvolti in due mattinate di formazione e confronto al Teatro Comunale di Ventimiglia, grazie all’iniziativa promossa dall’associazione Scuola di Pace Ventimiglia, in collaborazione con gli Istituti Fermi-Polo-Montale. Gli incontri si sono svolti il 27 e 28 aprile, a partire dalle ore 8, e hanno proposto ai ragazzi la lettura guidata del film “Before I Fall” (“Prima di domani”), pellicola che affronta temi particolarmente vicini al mondo adolescenziale come bullismo, responsabilità verso l’altro, scelte personali e conseguenze delle proprie azioni.

A condurre il lavoro in sala è stato Giovanni Covini, regista e acting coach, che ha partecipato a titolo gratuito, mettendo la propria esperienza al servizio del progetto inserito nel curricolo scolastico di Educazione civica. Covini insegna Sceneggiatura, Linguaggio cinematografico e Direzione attori presso la Scuola di Teatro Paolo Grassi e la Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti di Milano. Nel corso della sua carriera ha ottenuto importanti riconoscimenti: nel 2006 ha conquistato il David di Donatello e il Nastro d’Argento per il miglior cortometraggio con “Un inguaribile amore”. È inoltre autore del volume “Le ferite dell’eroe”, nel quale propone un originale metodo di costruzione del personaggio, e regista del film “Who’s Romeo”, premiato in diversi festival internazionali, tra cui il Port Orchard Film Festival per la miglior fotografia documentaria e con il premio del pubblico. La sua attività professionale si concentra anche sul coaching per attori, nella preparazione di scene e provini per produzioni nazionali e internazionali, oltre alla conduzione di laboratori scolastici finalizzati a favorire il dialogo tra studenti e docenti attraverso il linguaggio del cinema.

L’evento ha rappresentato un importante momento di riflessione critica per i giovani, offrendo uno spazio di confronto su alcune delle principali dinamiche della vita adolescenziale. L’iniziativa è stata realizzata con il sostegno di Coseva Società Cooperativa e Next Costruzioni. Al termine degli incontri, il regista si è reso disponibile a un confronto diretto con gli studenti, rispondendo a domande sulla pellicola, sulle tecniche cinematografiche e su numerose curiosità legate al mondo del cinema.