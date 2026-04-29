Sanremo capitale del grande poker: torna l’Italian Poker Open con un montepremi da un milione di euro

Dal 1° al 12 maggio il Casinò di Sanremo si prepara a diventare il cuore pulsante del poker internazionale con il ritorno dell’Italian Poker Open (IPO), affiancato dall’European Poker Open (EPO). Un appuntamento attesissimo che porterà nella città ligure centinaia di giocatori provenienti da tutta Europa, in particolare dalla Francia, pronti a sfidarsi per conquistare l’ambita vittoria finale. Il Main Event IPO da 550 euro metterà in palio un montepremi garantito di 1.000.000 di euro, articolato in 10 flight di partenza in programma da venerdì 1° maggio fino a sabato 9 maggio. Il culmine dell’evento sarà il Final Table del 12 maggio, momento decisivo che incoronerà il vincitore e assegnerà la prestigiosa “Prima Moneta”.

Accanto all’IPO, spazio anche all’European Poker Open, organizzato in collaborazione con EuroRounders, PKLive360 e Texapoker, che introdurrà la spettacolare formula del Mystery Bounty. Questa modalità aggiunge un elemento di imprevedibilità e adrenalina: una volta raggiunta la fase finale del torneo, “quando scoppia la bolla”, i giocatori eliminati assegnano una taglia dal valore misterioso, svelato solo al momento dell’eliminazione. Un sistema che aumenta l’intensità del gioco e moltiplica le opportunità di vincita. Il programma prevede un calendario serrato di tornei, pensato per offrire continuità di gioco e grande spettacolo fino alla giornata conclusiva. Non solo competizione, ma anche un’importante occasione per il territorio: l’evento rappresenta infatti un forte richiamo turistico, capace di valorizzare Sanremo e le sue strutture ricettive.

“Dodici giorni di grande poker ma anche importanti per la loro valenza turistica. Sanremo e le sue strutture accoglieranno il popolo del poker, che apprezza particolarmente il Casinò come location e le sue proposte di gare, che stimolano l’agonismo. Auguriamo buon divertimento a tutti, ricordando sempre di giocare responsabilmente e con misura”, ha dichiarato il Presidente e Amministratore Delegato, Giuseppe Di Meco.

Un evento che si conferma tra i più importanti nel panorama italiano ed europeo, capace di coniugare sport, intrattenimento e promozione del territorio sotto il segno del grande poker.