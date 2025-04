Dopo le segnalazioni del nostro giornale a Sanremo: comitato per la sicurezza, vietata la vendita di alcolici dopo le 20 e lotta all'accattonaggio

Presieduta dal Prefetto di Imperia, Valerio Massimo Romeo, si è svolta oggi in Prefettura una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per esaminare le problematiche di sicurezza riscontrate a Sanremo. All’incontro hanno preso parte il Sindaco di Sanremo Alessandro Mager, il Presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande, il Vicequestore Vicario Paolo Pizzimenti, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Colonnello Omar Salvini, il Tenente Colonnello dei Carabinieri Mario Ricciardi e il Comandante della Polizia Municipale di Sanremo Fulvio Asconio.

L’attenzione del Comitato si è focalizzata su alcuni episodi di microcriminalità e di risse che alimentano forte preoccupazione tra i cittadini residenti e gli operatori economici. Al riguardo, Confartigianato e Confcommercio hanno segnalato la problematica, sia al Prefetto che al Sindaco Alessandro Mager, già investito della questione anche da parte dei capigruppo di maggioranza del consiglio comunale. I dati esaminati nel corso della riunione hanno comunque evidenziato un trend in diminuzione nei primi mesi del corrente anno rispetto all’analogo periodo del 2024, tenuto conto che la fattispecie dei reati predatori riconducibili alla microcriminalità sono in diminuzione con una media percentuale che varia dal 10 al 15% rispetto all’anno precedente.

Al netto dei dati forniti in sede di Comitato, il Prefetto Romeo e il Sindaco Mager, in un quadro di proficua sinergia istituzionale, hanno comunque deciso di fornire una risposta concreta alla cittadinanza al fine di evitare che possa alimentarsi il senso di insicurezza. E' stata quindi varata un’apposita pianificazione che, accanto alle iniziative di sicurezza delle Forze dell’Ordine, vedrà impegnato il Comune nell’adozione di specifici provvedimenti tra i quali l’inibizione, a partire dalle 20, della vendita di bevande alcoliche da asporto e il divieto di accattonaggio in alcune zone del centro cittadino. Sotto il profilo della sicurezza, il Prefetto Romeo ha disposto l’effettuazione di interventi coordinati interforze con l’ausilio anche dei Reparti Prevenzione crimine, al fine di rafforzare il controllo del territorio con particolare riguardo al contrasto dei fenomeni di microcriminalità.

In tale direzione, verranno svolti servizi straordinari anche nelle ore notturne che riguarderanno, in particolare, alcune zone delle città dove si registrano problematiche di insicurezza; tra queste: via Corradi, piazza San Siro e vie limitrofe, piazza Eroi Sanremesi, corso Garibaldi, piazza Colombo, piazza Bresca e le zone attigue al Porto Vecchio. Lo stesso Prefetto ha anche disposto il temporaneo utilizzo, nelle zone del centro di Sanremo, di militari dell’operazione 'Strade Sicure' che opereranno, come previsto, nell’azione di controllo insieme alle Forze dell’Ordine. Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Omar Salvini, ha assicurato, per la parte di competenza, la massima disponibilità del Corpo ad intensificazione l’azione operativa già da tempo intrapresa su Sanremo con brillanti risultati, sia sul piano del contrasto all’abusivismo e alla contraffazione commerciale, sia per quanto concerne i controlli fiscali nei confronti degli esercizi commerciali interessati.

Il Questore di Imperia, dopo il comitato di questa mattina, convocherà un apposito Tavolo Tecnico al fine di pianificare gli interventi delle Forze dell’Ordine sotto il profilo tecnico-operativo per le azioni finalizzate al rafforzamento dei presidi di sicurezza nella città.