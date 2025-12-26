Sanremo: discarica abusiva lungo strada Monte Ortigara, rifiuti scaricati vicino al torrente (Foto)

Ci avviciniamo al nuovo anno, ma purtroppo alcune vecchie abitudini sembrano non cambiare, soprattutto quando a farne le spese sono l’ambiente e angoli di natura incontaminata. È quanto accaduto lungo la strada Monte Ortigara, poco sopra l’abitato di Coldirodi. La Polizia Locale ha individuato una vera e propria discarica abusiva a ridosso di un torrente che scorre tra due crinali della montagna. Ignoti, approfittando del buio soprattutto nelle ore serali e notturne, avrebbero scaricato in una scarpata nascosta dalla vegetazione di macchia mediterranea rifiuti di ogni genere.

Sul posto sono stati rinvenuti sacchi di inerti, elettrodomestici, mobilio dismesso, giocattoli rotti e altro materiale di scarto, con un evidente impatto ambientale su un’area di particolare pregio naturalistico. Gli agenti provvederanno a segnalare l’accaduto agli uffici competenti, al fine di avviare, per quanto possibile, le operazioni di bonifica dell’area. È inoltre allo studio il posizionamento di dispositivi elettronici per la rilevazione di atti illeciti, con l’obiettivo di contrastare e prevenire ulteriori episodi di abbandono abusivo di rifiuti.