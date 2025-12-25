Maltempo: l'Arpal prolunga l’allerta neve gialla sul Centro-Ponente fino a domani mattina

Arpal ha prolungato l’allerta neve gialla sul bacino D (bacini padani di Centro-Ponente) fino alle ore 9.00 di domani, venerdì 26 dicembre, alla luce delle ultime uscite modellistiche e delle precipitazioni in corso. Lo scenario meteorologico è caratterizzato dall’arrivo sul Mar Ligure di aria fredda di origine continentale proveniente dall’Europa orientale. Nella notte si sono registrate temperature particolarmente rigide sui rilievi: -4,6°C a Poggio Fearza, -4,2°C a Pratomollo e -4°C a Settepani. Questa mattina si segnalano inoltre venti molto forti, con raffiche fino a 99 km/h alla Marina di Loano.

Secondo le previsioni, dal pomeriggio di Natale, soprattutto sul Centro-Ponente, le precipitazioni hanno assunto carattere nevoso sui rilievi interni e sui versanti padani, con quota neve localmente sotto i 600 metri e possibilità di neve fino al fondovalle nelle zone D ed E. È atteso un nuovo rinforzo dei venti settentrionali, con condizioni di burrasca forte (>75 km/h) sulle zone A e B, burrasca (60-75 km/h) sulla C e venti forti (50-60 km/h) sulla E, in particolare su crinali e vallate esposte. Diffuso il disagio fisiologico da freddo, sia sui rilievi sia lungo le coste più esposte.

Tra i fenomeni attesi, nevicate sulle aree interne, localmente persistenti fino alla mattinata di domani. La giornata di Santo Stefano resterà caratterizzata da venti di burrasca e temperature rigide.

Per quanto riguarda gli effetti al suolo, le nevicate a quote medio-basse potranno causare criticità alla viabilità, in particolare su fondovalle e tratti autostradali della zona D, con maggiore probabilità fino a domani mattina. Oggi permane il disagio fisiologico da freddo nelle aree interne del Centro-Ponente.