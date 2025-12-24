Allerta neve per il giorno di Natale nel savonese: precipitazioni anche nella nostra provincia, attenzione al vento forte

Allerta Gialla per neve per l'entroterra della provincia di Savona in Val Bormida dalle 6 alle 24 di domani, giornata di Natale. L’avviso riguarda in particolare le aree interne e i fondovalle, dove sono attesi fenomeni persistenti e possibili criticità per la viabilità. Una massa d’aria fredda di origine continentale, in arrivo dall'Europa orientale e in movimento retrogrado da est verso ovest, sta rinvigorendo un minimo di pressione sul Mediterraneo centro-occidentale. L’incontro tra aria fredda in quota e umidità nei bassi strati favorirà condizioni perturbate, soprattutto sui versanti padani di Ponente, dove il flusso settentrionale al suolo contribuirà a mantenere le precipitazioni.

Dalla serata odierna è attesa una progressiva diminuzione dello zero termico. Nella giornata di domani le precipitazioni saranno più insistenti nel savonee, con quota neve in discesa fino a circa 400 metri. Fenomeni simili interesseranno anche la zona E, seppur con minore intensità e durata. Le temperature rientreranno complessivamente nella media stagionale. Previsti venti settentrionali forti in ulteriore rinforzo, con condizioni di burrasca o burrasca forte anche sulla nostra provincia. Le nevicate a quote medio-basse potrebbero provocare disagi alla circolazione, in particolare lungo i fondovalle e i tratti autostradali della zona D, soprattutto nella fascia tra le 12 e le 24 di domani. Possibile anche disagio fisiologico da freddo, soprattutto nelle aree interne e maggiormente esposte alla ventilazione settentrionale.

Viene raccomandata prudenza negli spostamenti, attenzione alla guida su strade collinari e montane e monitoraggio degli aggiornamenti ARPAL e dei canali istituzionali. Sotto le previsioni dettagliate.

Oggi il passaggio di una goccia fredda a nord delle Alpi rinvigorisce il minimo depressionario sul Mediterraneo, favorendo una ripresa delle precipitazioni, a carattere sparso tra deboli e moderati. Dalla notte calo della quota neve attorno ai 600 m su versanti padani e rilievi appenninici. Su D possibili spolverate fino a fondovalle. Venti settentrionali in rinforzo fino a burrasca (60-75 km/h) su ABC, con raffiche anche di 80 km/h sui crinali e gli sbocchi vallivi, venti settentrionali forti (50-60 km/h) su E.

Domani (Natale) persiste il richiamo di aria fredda e umida dai quadranti orientali favorendo per tutto il giorno precipitazioni diffuse, a carattere nevoso sui rilievi interni e versanti padani con quota neve anche sotto i 600 m e fino a fondovalle su DE. Ulteriore rinforzo della ventilazione da nord dal pomeriggio con venti di burrasca forte (>75 km/h) su AB, rafficati specie sui crinali e le vallate esposte. Disagio fisiologico per freddo sui rilievi e aree costiere esposte alla ventilazione.

Venerdì (Santo Stefano): durante la mattina ancora condizioni per residue precipitazioni a carattere sparso, più diffuse a Ponente, con quota neve tra 600-800 m su versanti padani e rilievi appenninici, con possibili deboli nevicate su D e spolverate fino a fondovalle. Venti settentrionali di burrasca (60-70 km/h) su AB, rafficati sui crinali e gli sbocchi vallivi. Locali condizioni di disagio fisiologico per freddo sui rilievi e aree costiere esposte alla ventilazione di Centro-Ponente.