Ponente ligure in lutto per la morte improvvisa di Cristian Santoianni.

All'età di 52 anni, a causa di un infarto fulminante, lascia la moglie Monica, i figli Giorgia e Tiziano, la mamma Donatella, la sorella Nives, parenti e amici. Conosciuto nella zona per essere stato un allenatore, sono stati molti i messaggi di cordoglio alla famiglia, anche sui social, come quello dell'Unione Sportiva Camporosso: "Il Camporosso Calcio si stringe attorno a Tiziano Santoianni. La USD Camporosso Calcio, il mister, i dirigenti, lo staff tecnico e tutta la comunità rossoblù esprimono il più profondo cordoglio a Tiziano Santoianni, giovane calciatore della Prima Squadra, per l’improvvisa scomparsa del caro papà" - scrive la società - "In questo momento di grande dolore, siamo vicini a Tiziano e alla sua famiglia con affetto, rispetto e sincera partecipazione. Tutta la famiglia rossoblù si unisce in un forte abbraccio, condividendo il lutto e offrendo il proprio sostegno umano e sportivo. Forza Tiziano, non sei solo. La comunità rossoblù è con te".

Il funerale avrà luogo oggi, sabato 27 dicembre, alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Maddalena a Isolabona, dove sarà celebrata la santa messa di suffragio. La famiglia ha esplicitamente chiesto di non volere fiori ma opere di bene.