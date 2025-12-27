Incidente a Camporosso, scontro moto-auto: un ferito (Foto)

Mobilitazione di soccorsi in mattinata per un incidente stradale verificatosi in località Bigauda, all'incrocio nei pressi del centro polivalente Giovanni Falcone, a Camporosso. Da una prima ricostruzione della dinamica, al vaglio delle forze dell'ordine, sembrerebbe che una moto di grossa cilindrata abbia centrato un'auto che stava svoltando in via degli Olandesi.

Sul posto sono intervenuti un'automedica Alfa 3 della Croce Verde Intemelia, un'ambulanza della Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia, che ha immediatamente soccorso un ferito, il centauro, e la polizia locale per i rilievi.

Il ragazzo sui 28 anni, che era a bordo della moto che stava transitando in direzione mare, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Sanremo visto che pare abbia riportato serie ferite. A causa dell'incidente si sono creati disagi alla viabilità in entrambe le direzioni di marcia.