Il 'caso' della sardenaira su Rai Uno: l'Assessore al turismo Sindoni "Quella della Balivo è stata una caduta di stile"

“Un prodotto che rappresenta la tradizione e la cultura di Sanremo è stato oggetto di scherno in tv e non ci ha fatto di certo piacere. Sicuramente invieremo a Caterina Balivo una teglia di sardenaira da assaggiare”. Sono le parole di Alessandro Sindoni, Assessore al Turismo del Comune di Sanremo, che ha commentato quanto andato in onda nei giorni scorsi nella trasmissione ‘La volta buona’, condotto su Rai uno da Caterina Balivo.

“E’ stata sicuramente una caduta di stile – prosegue Sindoni – per come si è parlato di un prodotto che forse non conoscono. La sardenaira è stata conosciuta ed apprezzata anche nel corso dell’Expo 2015. La invito, insieme agli ospiti che erano con lei, ad assaggiarla per capire di cosa stavano parlando”.

Molti commercianti della città dei fiori hanno contattato l’Assessore al Turismo, per chiede come comportarsi e come rispondere ad una situazione che ha, di fatto, denigrato la città e un prodotto di grande qualità: “Vorrei capire cosa abbiano veramente mangiato – termina Sindoni – tenuto conto che l’aglio è normalmente ‘in camicia’ e si può tranquillamente togliere. Attendo Caterina Balivo e i suoi inviati per offrir loro un bel ‘tocu’ della nostra sardenaira”. Non è escluso che Sindoni possa anche fare un video ironico, per rispondere a quanto detto su Rai Uno.

Sul caso abbiamo interpellato anche il presidente della ‘Famjia Sanremasca’, Leone Pippione, che da sempre difende la cultura e le tradizioni della città dei fiori. Lapidario il commento: “Da che pulpito arriva la predica – ci ha detto – e sicuramente non merita nemmeno parlarne. Non bisogna dar loro importanza e a noi piace. Se loro non la gradiscono è un problema loro ma, se le affermazioni arrivassero da un grande cuoco, forse se ne potrebbe anche parlare ma, visto che i commenti sono stati fatti da chi non è particolarmente esperto, direi che si può tranquillamente lasciar perdere”.