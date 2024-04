"Uniti per San Biagio", Valter Massimo Biancheri si candida a sindaco (Foto)

Valter Massimo Biancheri si candida a sindaco di San Biagio della Cima in vista delle prossime elezioni comunali in programma a giugno.

Assessore uscente ha deciso, da pensionato, di candidarsi per il ruolo di primo cittadino per costruire un paese migliore. “Ho deciso di candidarmi in questo momento della vita, da giovane pensionato, perché ritengo che l’onore di ricoprire la carica di sindaco necessiti di tempo da dedicarvi e un impegno quotidiano, costante e disinteressato" - dice Valter Massimo Biancheri - "In questi ultimi anni, come assessore all’Istruzione e ai Servizi Sociali del nostro Paese, ho avuto la possibilità di conoscere l’Amministrazione comunale dall’interno e da questa esperienza è scaturita in me la voglia di voltare pagina, di dare a San Biagio una gestione diversa che abbia le competenze e la voglia di costruire un paese migliore: pulito, sicuro, vivibile e accogliente”.

Tanti gli obiettivi per rinnovare e migliorare il paese. "San Biagio ha bisogno di ripartire attraverso un’azione semplice ma da troppo tempo dimenticata: l’ascolto delle voci di tutti e di ciascuno. Esso, base della dialettica democratica, sarà il motore del nostro impegno politico; il quale mirerà, ad esempio, alla cura e alla manutenzione quotidiana di tutti gli angoli del paese. Dobbiamo ricordarci, infatti, che la pulizia, lo sfalcio, la messa in sicurezza delle strade, dei marciapiedi e delle scalinate, così come la riparazione delle ormai troppe buche disseminate sul territorio sono un diritto dei cittadini e, dunque, un dovere dell’amministrazione comunale" - fa sapere Biancheri - "Inoltre, provvederemo alla realizzazione di nuovi parcheggi, indispensabili per garantire la viabilità, la sicurezza e la vivibilità di San Biagio. Una particolare cura verrà rivolta ai più anziani, attraverso l’organizzazione di una rete di assistenza e, invece, per le famiglie si vaglierà la possibilità di attivare un servizio di pre e dopo scuola".

"Tantissime energie verranno rivolte alla zona dell’area sportiva. Garantiremo l’effettiva apertura ed utilizzazione dell’impianto esistente così come il completamento della parte rimanente, trasformando quella zona lasciata abbandonata da molti anni in un punto di incontro e svago per le famiglie e i ragazzi della nostra comunità e della vallata" - sottolinea Biancheri - "Attraverso questi e altri obiettivi concreti che renderemo successivamente noti tramite il programma elettorale, vogliamo dare un volto nuovo a San Biagio con un’amministrazione comunale seria, impegnata e, soprattutto, preparata nei diversi ambiti che concorrono a favorire e tutelare il bene comune".

Biancheri si candida con la lista 'Uniti per San Biagio'. “Sono fiero di far parte di una squadra realizzata dopo mesi di lavoro costante e confronto continuo, costruita senza alcuna fretta, con la calma e la cura delle quali ogni scelta importante necessita” - afferma Biancheri parlando della sua squadra.

Al suo fianco vi saranno Piera Piccolo (46), insegnante Scuola dell’Infanzia; Simone Biamonti (49), agente immobiliare; Andrea Marino (42), ingegnere civile; Alessandro Laura (46), floricoltore; Erica Biancheri (29), impiegata contabile; Davide Sofrà (38), agricoltore; Alessio Biancheri (52) ingegnere elettronico; Giuseppe Rocco (53), chef di cucina e direttore di sala; Leandro Parisi (54), imprenditore; Elisa Giaccardi (47); professoressa di diritto ed economia, e, infine, Valter Massimo Biancheri (60), pensionato.