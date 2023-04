Vallecrosia, Quesada lancia la sfida: "Un dibattito pubblico tra candidati sindaco sul parcheggio ‘Goso’" (Foto e video)

“Sono nel parcheggio ‘Goso’ per fare un appello agli altri due candidati sindaco: fare un dibattito pubblico su questo tema" - dice il candidato sindaco di Vallecrosia Cristian Quesada dopo i recenti episodi che hanno riguardato il parcheggio 'Goso'.

“Dopo quello che è successo in questa città nei giorni scorsi desidero farmi portavoce del pensiero diffusosi tra i cittadini: non si riesce bene a comprendere quali siano le varie proposte dei tre candidati perché si va avanti a colpi di denuncia, a colpi di querele, di polemiche e di personalismi" - sottolinea Quesada.

“Su questo parcheggio si sono dette molte cose in questi giorni ma alla fine non sono chiare e così protocollerò una richiesta di utilizzo della sala polivalente del Comune per ospitare un dibattito pubblico tra candidati sindaco perché è necessario fare chiarezza sulla questione dei parcheggi nell’area ex Molinari, sull’Aurelia e sui solettoni. I cittadini di Vallecrosia devono sapere chiaramente quello che accadrà nel prossimo futuro: se tutti i parcheggi saranno a pagamento o no” - afferma Quesada - “Non è né con le querele né con le denunce che si fa chiarezza. Io credo si debba smettere immediatamente questo atteggiamento perché non è questo il clima giusto per una campagna elettorale”.

“Sono qui, quindi, per chiedere che giovedì prossimo alle 21 i tre candidati sindaci si confrontino con tutta la documentazione e la convenzione perché i cittadini di Vallecrosia devono sapere realmente cosa li aspetta nel futuro. Il primo impegno di un candidato sindaco è quello di far capire bene alle persone che cosa hanno intenzione di fare per la loro città. Invito, perciò, entrambi i candidati sindaco a fare un dibattito, moderato da chiunque loro vogliano, su questo tema esclusivo” - conclude Quesada.