Vallecrosia, scontro per parcheggio 'Goso'. Biasi querela Perri: "Le bugie hanno le gambe corte" (Foto e video)

"Le bugie hanno le gambe corte. Sono anni che la nostra Amministrazione riceve pretestuosi attacchi, interpellanze, mozioni e addirittura esposti in procura della Repubblica con il solo intento di bloccare o rallentare l'operato amministrativo. Oggi io e la mia Amministrazione diciamo Basta!" - annuncia il primo cittadino uscente e candidato sindaco di Vallecrosia Armando Biasi insieme all'assessore Antonino Fazzari - "Dopo aver letto il volantino sul progetto di riqualificazione del parcheggio 'Goso' ho deciso di conferire mandato ad un legale per querelare il consigliere Perri per divulgazione di informazioni errate".

La Giunta comunale, ieri, ha, infatti, deciso di tutelare l'immagine dell'ente con una delibera che autorizza il sindaco Biasi a sporgere denuncia o querela relativamente a quanto diffuso sui social network e materiale di volantinaggio, con riserva di procedere, con successivo atto alla costituzione di parte civile per il risarcimento dei danni che potrebbero derivare al Comune. Inoltre, il primo cittadino uscente e candidato sindaco di Vallecrosia Armando Biasi ha scelto di spiegare la verità sul parcheggio 'Goso' con un volantino che, oggi, è stato distribuito a tutti i cittadini dopo le dichiarazioni e i volantini sul tema del consigliere comunale uscente e candidato sindaco della città della famiglia Fabio Perri. "Le tabelle riportate sulla copertina del volantino non sono le tariffe ma un quadro riassuntivo del piano economico finanziario che risulta essere obbligatorio, al fine della vidimazione bancaria, quando si presenta un progetto di finanza pubblico-privato (Leasing costruendo). Inoltre, le tariffe ancora da stipulare e di conseguenza i parcometri verranno installati al termine delle opere di riqualificazione e quindi nel 2024. Prima di tale data nulla cambierà sotto il profilo economico e di gestione del parcheggio. Per rispettare il principio di trasparenza che caratterizza la nostra Amministrazione è bene sottolineare che, come si evince dalla delibera del consiglio comunale n 13 del 30/03/2022, il consigliere Perri in merito alla tematica si è astenuto o era assente. Perché invece non ha votato contro?" - dichiara Biasi.

"Siccome la nostra Amministrazione punta alla corretta informazione ci tengo a riportare in modo puntuale che le tariffe relative al costo orario del parcheggio saranno stabilite con futura delibera di giunta, ovviamente se saremo rieletti, abbiamo già previsto abbonamenti per i residenti e i commercianti" - sottolinea Biasi - "Sarà stabilita una tariffa gratuita durante la parte iniziale della sosta e la tariffa serale, con orari ancora d stabilire e quindi non per tutta la durata notturna, verrà applicata solo nei mesi estivi per creare afflusso ai ristoranti e ai locali sulla passeggiata a mare, ovviamente dai controlli verranno salvaguardati gli abbonamenti".

"Purtroppo, se volutamente vengono diffuse notizie incomplete si crea disinformazione ed inutile allarmismo" - afferma Biasi - "Come possiamo ogni giorno verificare in città limitrofe e non, nelle zone centrali il parcheggio è spesso o meglio oserei dire praticamente sempre a pagamento. La quota da rispettare di parcheggi a pagamento rispetto a quelli liberi è il 50 per cento, Vallecrosia ha circa il 65 per cento di posti liberi e resteranno tali proprio per Legge. Il mio scopo è fornirvi una precisa e puntuale situazione, dettata dalla sola verità".

Sul volantino vengono illustrati anche i vantaggi che offrirà la riqualificazione del parcheggio 'Goso': "Con la riqualificazione del parcheggio i posti auto saranno raddoppiati e vi saranno la pista ciclabile di collegamento del lungomare con via Don Bosco, un'area giochi, aree verdi, pensiline con fotovoltaico, parcheggi a raso, percorsi ciclopedonali e si migliorerà l'arredo urbano".