Silvana Zingarelli è la nuova portavoce della Conferenza Donne Democratiche della provincia di Imperia

Oggi si è svolto il congresso che ha visto oltre al rinnovo della portavoce, l'elezione delle delegate all’Assemblea regionale: Loredana Crivellari, Alice D'Ercole, Luigia Necco e Mariella Rossi che saranno impegnate a Genova per la costituzione della conferenza regionale e la votazione della portavoce regionale.



"Il congresso della conferenza delle democratiche liguri - si spiega nella nota - si terrà in data 14 dicembre 2025. Si ringrazia Monica Bersanetti, portavoce provinciale uscente per il lavoro e l'impegno profusi durante il suo mandato. Nei prossimi giorni verrà costituito l’Esecutivo, compagine che supporterà la portavoce nel corso del suo mandato".