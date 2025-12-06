Oggi si è svolto il congresso che ha visto oltre al rinnovo della portavoce, l'elezione delle delegate all’Assemblea regionale: Loredana Crivellari, Alice D'Ercole, Luigia Necco e Mariella Rossi che saranno impegnate a Genova per la costituzione della conferenza regionale e la votazione della portavoce regionale.
"Il congresso della conferenza delle democratiche liguri - si spiega nella nota - si terrà in data 14 dicembre 2025. Si ringrazia Monica Bersanetti, portavoce provinciale uscente per il lavoro e l'impegno profusi durante il suo mandato. Nei prossimi giorni verrà costituito l’Esecutivo, compagine che supporterà la portavoce nel corso del suo mandato".
Politica | 06 dicembre 2025, 17:15
Silvana Zingarelli è la nuova portavoce della Conferenza Donne Democratiche della provincia di Imperia
Crivellari, D’Ercole, Necco e Rossi verso Genova per la conferenza regionale del 14 dicembre
