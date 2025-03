Sanremo: il dramma di un ipovedente che vive in frazione Bussana "Troppo spesso il bus non si ferma"

Essere lasciati a terra da un mezzo pubblico non è solo una scomodità, ma può diventare un problema serio, soprattutto per chi ha difficoltà visive. A denunciare la situazione è un residente ipovedente di Bussana, che racconta di essersi trovato in difficoltà a causa della mancata fermata degli autobus di Riviera Trasporti, nonostante si renda ben visibile in attesa alla pensilina.

"Mi metto anche in pericolo rischiando di essere investito dalle auto" racconta l'uomo, che l'ultima volta è rimasto a piedi giovedì sera alla fermata dell'ex hotel Lugano, in direzione Arma. Il bus non si è fermato e ha proseguito la corsa, lasciandolo senza possibilità di raggiungere un appuntamento importante a Taggia. Solo grazie a un amico che lo aspettava ad Arma ha avuto conferma che il mezzo era effettivamente passato senza fermarsi.

Ma questo, sottolinea il cittadino, non è un caso isolato. "Non sono neanche l’unico non vedente a vivere questa situazione", afferma, ricordando episodi analoghi accaduti a lui e ad altri. Il giorno successivo ha segnalato il problema all'azienda di trasporto pubblico, ricevendo la promessa di una verifica, ma per lui non è sufficiente. "Bisogna trovare una soluzione concreta, non risposte vaghe o scuse assurde. Non posso certo mettermi in mezzo alla carreggiata per farmi vedere, rischierei!".

Il problema si aggrava quando gli appuntamenti sono improrogabili: "Capisco che l’azienda possa avere difficoltà, ma deve comunque garantire un servizio. Quando si arriva a una fermata, bisognerebbe almeno rallentare per accertarsi che qualcuno sia in attesa".

E non è la prima volta che succede: "Un paio d’anni fa eravamo un intero gruppo con due cani guida davanti al Morgana di Sanremo, e anche in quel caso l’autobus è passato senza fermarsi". Pur trattandosi di episodi sporadici, quando accadono creano enormi disagi. E, a detta dell’uomo, manca ancora una risposta concreta per evitare che si ripetano.

Un'altra problematica segnalata riguarda le fermate fuori dall’area designata. "Qualche volta è capitato che gli autisti sostassero qualche metro più avanti o più indietro, sostenendo che la strada non consente la sosta regolare. Ma per un non vedente è un problema: se sono da solo, potrei non accorgermi che il bus si è fermato e perderlo".

La richiesta è chiara: maggiore attenzione da parte degli autisti e un sistema di trasporto che tenga conto delle difficoltà delle persone con disabilità visiva. "Basta poco per rendere il servizio davvero accessibile a tutti" conclude.