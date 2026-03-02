Sanremo, dopo il Festival il Polo Civico: viabilità, Palacongressi e investimenti, ora servono scelte concrete

“Peccato tutto finito”: inizia così il commento del Polo Civico di Sanremo alla settimana festivaliera e prosegue: “Abbiamo vissuto il pienone, Sanremo è stata vista in tutto il mondo, benissimo, però adesso è arrivato il tempo (che sta per scadere) di pensare al Palacongressi in primis”.

Da Roberto Danieli, inoltre arriva l’invito all’assessore Sindoni per approntare una struttura dedicata al Festival composta da fidati collaboratori per programmare il 2027: “I dati ci sono, con le problematiche di viabilità innanzitutto. Bsogna decongestionare via Matteotti e via palazzo, oramai impraticabili, con il conseguente problema del commercio, serve trovare una soluzione per via Roma e capire se continuare o no con le navette. Il Festival dà tanto, ma trovare la soluzione ai problemi cittadini è un obbligo, come reinvestire i proventi è obbligo. Forza Sanremo, invito anche i commercianti a proporre perché uniti si vince, sperando che non ci sia qualche fenomeno che non voglia perdere il Festival. Noi, notoriamente mugugnosi, vigileremo che nessuno si permetta di intralciare il lavoro dell’assessore Sindoni”.