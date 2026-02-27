Vallecrosia, consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze: Edoardo Tasselli Cianciaruso è il nuovo sindaco (Foto)

Edoardo Tasselli Cianciaruso è il nuovo sindaco del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze di Vallecrosia.

Nell'istituto comprensivo Andrea Doria si sono, infatti, svolte le elezioni del consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze. "All'evento hanno partecipato gli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria e delle classi prime e seconde della secondaria di primo grado" - fa sapere l'istituto comprensivo Andrea Doria di Vallecrosia - "Ogni classe ha presentato una lista di candidati, individuati tra gli alunni delle classi quinte primaria e delle classi prime della secondaria di primo grado, con tanto di programma elettorale condiviso. Dopo un mese di intensa campagna elettorale, corretta e molto creativa, gli alunni si sono recati alle urne nella mattina delle elezioni, accolti ai seggi dal sindaco Fabio Perri e dal vicesindaco Cristian Quesada. Le elezioni si sono svolte dalle 8:30 alle 11:30 nei locali della biblioteca scolastica alla presenza del funzionario comunale Cinzia Benincasa, dell'assessore comunale Rosella Muratore e dell'insegnante coordinatrice di progetto Martina Iemma".

Alla fine, il candidato che ha ottenuto più voti è stato Edoardo Tasselli Cianciaruso, che è stato così insignito della carica di sindaco del nuovo CCRR. Beatrice Ballestra, invece, è stata eletta vicesindaco. Gli altri candidati entreranno di diritto a far parte del consiglio che si riunirà periodicamente per proseguire i lavori avviati dal precedente mandato. "Auguriamo buon lavoro a tutti, l’istituto e l’Amministrazione comunale sono orgogliosi di tutti voi! Bravi ragazze e ragazzi" - commenta l'istituto comprensivo Andrea Doria di Vallecrosia.