Ferragosto, Berrino: “Grazie a chi lavora mentre l’Italia è in festa, dalla sanità agli operatori turistici”

In questa giornata di festa, rivolgo un sincero augurio a tutti i vacanzieri che affolleranno la Liguria e le tante località turistiche italiane, a chi si metterà in viaggio, a chi trascorrerà questa giornata al mare, in montagna, nelle nostre città o nei tanti luoghi di villeggiatura del nostro Paese. Un pensiero particolare va soprattutto a tutte le donne e a tutti gli uomini che, anche oggi, saranno al lavoro per garantire la sicurezza, l’assistenza e i servizi indispensabili a cittadini italiani e stranieri. Il mio grazie va agli operatori dei pronto soccorso , al personale sanitario, alle forze dell’ordine impegnate sulle strade e nei luoghi di maggiore affluenza, ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile e a tutti coloro che saranno in servizio mentre la maggior parte degli italiani si gode una giornata di festa.

Un ringraziamento speciale va inoltre ai camerieri, ai ristoratori, agli operatori turistici, ai commercianti a tutti i lavoratori, che con il loro impegno rendono possibile l’accoglienza e l’ospitalità che caratterizzano la Liguria e l’Italia.

A tutti voi, a chi lavora e a chi si gode qualche giorno di meritato riposo, rivolgo i miei più sinceri auguri di Buon Ferragosto, con l’auspicio che sia una giornata serena, sicura e all’insegna della convivialità e del rispetto.