Sanremo: consiglio comunale, giovedì 20 agosto in aula il caso degli svincoli dell’Aurelia bis

Il Consiglio comunale di Sanremo tornerà a riunirsi giovedì prossimo. La seduta è stata convocata in prima convocazione alle 17.30, con eventuale prosecuzione dei lavori anche oltre la mezzanotte. L’assemblea cittadina sarà chiamata ad affrontare tre punti iscritti all’ordine del giorno. In apertura sono previsti gli ordini del giorno, quindi si passerà all’approvazione dei verbali della seduta precedente.

Il punto centrale della seduta riguarda la richiesta di convocazione di un Consiglio comunale monotematico sull’Aurelia bis, presentata da un gruppo di consiglieri ai sensi dell’articolo 24 del regolamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari. A firmare la richiesta sono Ventimiglia, Badino, Roda, Damiano, Balestra, Consiglio e Rossano. L’oggetto indicato nella convocazione è il "Mancato inserimento degli svincoli della Foce e di Via Padre Semeria nella Progettazione definitiva dell'Aurelia bis". La richiesta è stata protocollata con il numero generale 70519. Il tema riporta quindi al centro del confronto politico cittadino una delle opere infrastrutturali più attese e discusse sul territorio.

La questione degli svincoli della Foce e di via Padre Semeria rappresenta infatti un elemento particolarmente rilevante nel dibattito sulla progettazione dell’Aurelia bis. I consiglieri firmatari chiedono che il Consiglio comunale affronti il tema in maniera specifica, attraverso una seduta monotematica. La convocazione inserisce così formalmente la questione nell’agenda dell’assemblea di Palazzo Bellevue. Sarà il confronto in aula a consentire di approfondire le motivazioni e le conseguenze legate al mancato inserimento delle due opere nella progettazione definitiva. Un passaggio che potrebbe alimentare un nuovo confronto tra maggioranza, opposizione e amministrazione comunale.

La seduta di giovedì 20 agosto si annuncia quindi particolarmente significativa soprattutto per il tema legato all’Aurelia bis. La richiesta dei sette consiglieri punta infatti a portare in aula una discussione specifica sulla progettazione definitiva e sull’assenza degli svincoli della Foce e di via Padre Semeria. Un confronto che potrebbe chiarire le posizioni dei diversi gruppi consiliari e le prospettive sull’iter dell’opera. L’appuntamento è fissato alle 17.30, nella sala del Consiglio comunale di Palazzo Bellevue, in corso Cavallotti 59. A quel punto sarà il dibattito in aula a definire i prossimi passaggi politici sulla questione.