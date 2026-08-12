Autovelox, 44 cartelle per sentenze sfavorevoli al Comune: Ventimiglia Progressista"Chi controllava il contenzioso?"

La vicenda degli autovelox a Ventimiglia torna al centro del dibattito politico con una nuova determina del Comune, la n. 719 del 10 agosto, che riguarda 44 cartelle di pagamento relative a procedimenti giudiziari conclusi davanti al Tribunale di Imperia con esito sfavorevole per l'Ente. Il Comune ha disposto un impegno di spesa di 6.140 euro, comprensivo degli eventuali interessi maturati sulle cartelle già scadute. Una somma che, secondo Ventimiglia Progressista, rappresenta però soltanto una parte della vicenda, perché dietro il pagamento delle cartelle emergono interrogativi sulla gestione del contenzioso e sui rapporti tra l'amministrazione e il professionista incaricato della difesa.

"Secondo quanto riportato nella determina - evidenzia Ventimiglia Progressista - le sentenze e le relative somme da pagare non sarebbero state comunicate dallo studio legale che assisteva il Comando di Polizia Locale. Il Comune avrebbe quindi appreso dell'esistenza delle somme dovute soltanto con la notifica delle cartelle da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. L'Ente, si legge nell'atto, ha contestato il comportamento al professionista, senza tuttavia aver ricevuto, alla data della determina, spiegazioni. Un passaggio che il gruppo di opposizione considera particolarmente significativo, soprattutto alla luce del numero dei procedimenti coinvolti: 44 sentenze, non una o due. Se il professionista ha omesso le comunicazioni dovute, ne risponderà, ma questo non esaurisce affatto la questione - sottolineano Luca Donzelli, Salvatore Mastroieni, Priscilla Cantarella e Maria Spinosi - . Il punto sollevato dal gruppo riguarda infatti il ruolo dell'amministrazione nel monitoraggio del proprio contenzioso. Si può affidare all'esterno la difesa in giudizio, non si può affidare all'esterno anche la responsabilità dell'Ente di controllare il proprio contenzioso", sostengono. Una domanda che, secondo l'opposizione, assume ancora più peso considerando quanto già riportato dal Comune in un precedente atto.

Il riferimento è alla determina n. 628, adottata appena un mese prima, nella quale l'amministrazione riconosceva di ricevere numerosi ricorsi e che "nella maggior parte di tali procedimenti l'Ente è rimasto soccombente". Da qui le domande poste da Ventimiglia Progressista: "Chi monitorava le cause? Chi controllava i rapporti con il legale incaricato? E come è stato possibile che 44 sentenze arrivassero alla fase della riscossione prima che il Comune dichiarasse di conoscerne le conseguenze economiche?" Per il gruppo, dunque, oltre alla responsabilità eventualmente riconducibile al professionista, resta da chiarire il funzionamento interno del sistema di gestione e controllo del contenzioso. La seconda questione sollevata riguarda invece direttamente le risorse pubbliche. La determina, evidenzia Ventimiglia Progressista, non afferma che SPV21 abbia già rimborsato il Comune per le somme sostenute. L'atto dispone infatti l'impegno dei 6.140 euro sul bilancio comunale, precisando che quanto versato sarà successivamente oggetto di richiesta di rimborso nei confronti di SPV21. Una distinzione che, secondo l'opposizione, non è secondaria: "Un conto è annunciare che si chiederà il rimborso. Un altro è recuperare davvero i soldi".

Da qui la richiesta di conoscere i numeri complessivi della vicenda autovelox. Ventimiglia Progressista chiede "Quanto abbia anticipato complessivamente il Comune per il contenzioso, quanto sia stato richiesto a SPV21 e, soprattutto, quanto la società abbia effettivamente rimborsato fino ad oggi. Domande che, secondo il gruppo, diventano necessarie per avere un quadro completo dei costi sostenuti dall'amministrazione e delle somme eventualmente già recuperate. "Quanto ha anticipato complessivamente il Comune per il contenzioso autovelox? Quanto è stato richiesto a SPV21? E soprattutto: quanto SPV21 ha effettivamente rimborsato fino ad oggi?"

La nuova determina riporta così sotto i riflettori una vicenda che a Ventimiglia continua ad avere conseguenze amministrative ed economiche: "Da una parte ci sono le 44 cartelle e i 6.140 euro impegnati dal Comune, dall'altra la necessità, - secondo Ventimiglia Progressista - di chiarire come sia stato seguito il contenzioso e quali siano stati i controlli esercitati dall'Ente. Sullo sfondo resta anche il rapporto economico con SPV21 e la concreta possibilità di recuperare le somme sostenute. Per l'opposizione, dunque, la questione non si chiude con l'impegno di spesa: ora occorre capire chi doveva sapere, quando avrebbe dovuto saperlo e quanti soldi pubblici sono stati effettivamente recuperati".