Bordighera inserisce nel piano delle alienazioni il tratto terminale di via dell'Acquasanta

Inserito nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2026-2028 il tratto terminale della strada comunale denominata "via dell'Acquasanta" a Bordighera. L'aggiornamento è, infatti, passato in consiglio comunale.

E' stato così preso atto della cessazione dell’interesse pubblico del tratto stradale. "E' il tratto terminale di via dell'Acquasanta" - illustra l'assessore Massimiliano Bassi - "E' un pezzettino che a causa di una difformità nelle opere che ha costruito il privato si è impossessato di un pezzo di mulattiera che è a fondo chiuso. Ha provveduto a fare la sistemazione del fabbricato a livello censuario ma poi è rimasto questo pezzo inglobato che è di proprietà del comune".

"Si tratta di inserirlo nel piano delle alienazioni" - fa sapere Bassi - "Sono 228 metri quadrati. L'ufficio applicherà una tariffa superiore a quelle che sono le tariffe Omi. Viene inserita nel piano e poi la trattativa tra l'ufficio e il privato andrà avanti con le valutazioni fatte dagli uffici".

La pratica viene approvata dalla maggioranza mentre la minoranza si astiene.