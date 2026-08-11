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Politica | 11 agosto 2026, 18:17

Bordighera inserisce nel piano delle alienazioni il tratto terminale di via dell'Acquasanta

La pratica passa in consiglio comunale

Bordighera inserisce nel piano delle alienazioni il tratto terminale di via dell'Acquasanta

Inserito nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2026-2028 il tratto terminale della strada comunale denominata "via dell'Acquasanta" a Bordighera. L'aggiornamento è, infatti, passato in consiglio comunale.

E' stato così preso atto della cessazione dell’interesse pubblico del tratto stradale. "E' il tratto terminale di via dell'Acquasanta" - illustra l'assessore Massimiliano Bassi - "E' un pezzettino che a causa di una difformità nelle opere che ha costruito il privato si è impossessato di un pezzo di mulattiera che è a fondo chiuso. Ha provveduto a fare la sistemazione del fabbricato a livello censuario ma poi è rimasto questo pezzo inglobato che è di proprietà del comune".

"Si tratta di inserirlo nel piano delle alienazioni" - fa sapere Bassi "Sono 228 metri quadrati. L'ufficio applicherà una tariffa superiore a quelle che sono le tariffe Omi. Viene inserita nel piano e poi la trattativa tra l'ufficio e il privato andrà avanti con le valutazioni fatte dagli uffici".

La pratica viene approvata dalla maggioranza mentre la minoranza si astiene.

 

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Elisa Colli

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