Bordighera, nessun interesse pubblico: tratto di via dell'Acquasanta verso la vendita (Foto)

Il tratto terminale della strada comunale denominata "via dell'Acquasanta" a Bordighera verrà venduto. L'aggiornamento del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2026-2028 è passato in commissione consiliare, svoltasi questa mattina in Comune, prima di sbarcare in consiglio comunale.
Si tratta di una porzione di strada di circa 228 metri quadrati, situata alla fine della via. "Su questa pratica non c'è un interesse pubblico per l'ubicazione in cui è inserita" - illustra il sindaco Marzia Baldassarre - "Con oggi si tratta in commissione, per poi portarlo in consiglio comunale, l'inserimento dell'aggiornamento del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2026-2028".
Il Consiglio comunale sarà poi chiamato a prendere atto della cessazione dell’interesse pubblico del tratto stradale. "Gli uffici stabiliranno poi il valore per il quale il privato andrà a pagare" - specifica l'assessore Massimiliano Bassi - "Interesserebbe a un privato".
La pratica di patrimonio è passata in commissione consiliare per l'Urbanistica, i LL.PP. e l'Ambiente nonostante due voti astenuti da parte della minoranza.