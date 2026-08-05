Ventimiglia, l'assessore Calimera si dimette. Fratelli d'Italia: "Chiediamo un confronto politico"

"A seguito delle dimissioni dell'assessore Domenico Calimera dalla Giunta Comunale, come Fratelli d'Italia riteniamo necessario procedere a una verifica politica della maggioranza" - dice Fratelli d'Italia in seguito alle dimissioni dell'assessore di Ventimiglia Domenico Calimera.
"Le dimissioni rappresentano un fatto politico rilevante che impone un chiarimento sui rapporti tra le forze di maggioranza, sulla tenuta dell'azione amministrativa e sulla condivisione del programma di governo" - sottolinea FdI.
"Per questo chiediamo al Sindaco di aprire al più presto un confronto politico, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni necessarie al proseguimento dell'attuale esperienza amministrativa e riconfermare, in tal modo, la coesione della maggioranza e la condivisione degli obiettivi" - afferma Fratelli d'Italia.