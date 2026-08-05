Ventimiglia, si dimette l'assessore Domenico Calimera: il sindaco Di Muro assume ad interim le deleghe all'Igiene Urbana

Si conclude l'esperienza amministrativa di Domenico Calimera nella Giunta comunale di Ventimiglia. Nella giornata di oggi sono state infatti formalizzate, con una nota di protocollo, le dimissioni dell'assessore con delega all'Igiene Urbana. Una decisione che, come viene spiegato nel comunicato diffuso dal Comune, è maturata nel corso del tempo e al termine di un'attenta riflessione, fino alla scelta definitiva di lasciare l'incarico. A seguito delle dimissioni, il sindaco Flavio Di Muro ha annunciato che assumerà personalmente, ad interim, le deleghe fino a una futura riorganizzazione dell'esecutivo.

Il primo cittadino ha voluto esprimere pubblicamente il proprio ringraziamento nei confronti dell'ex assessore, sottolineando il lavoro svolto in un settore particolarmente delicato per la città. "Ringrazio l'assessore Calimera per il lavoro svolto in questi anni e per l'impegno che ha dedicato alla città. L'igiene urbana rappresenta una delle più importanti e complesse sfide che Ventimiglia sta affrontando e, su questo fronte, ha lavorato con impegno e determinazione, mettendosi a disposizione dell'Amministrazione e della comunità. A lui va il mio ringraziamento personale e quello dell'intera Amministrazione comunale. Assumerò io le deleghe ad interim", ha dichiarato il sindaco Di Muro.

Anche Domenico Calimera ha affidato a una dichiarazione il proprio saluto, ripercorrendo l'attività svolta durante il mandato amministrativo. L'ex assessore ha ricordato l'impegno profuso nella gestione di deleghe particolarmente rilevanti per il territorio, dalla tutela ambientale al ciclo dei rifiuti, passando per la cura del verde pubblico nelle frazioni e i servizi cimiteriali. Un percorso che, ha evidenziato, è stato affrontato con senso delle istituzioni e con l'obiettivo di operare esclusivamente nell'interesse della città e dei cittadini.

"In questi anni ho svolto il mio incarico con impegno, dedizione e profondo senso delle istituzioni, cercando sempre di operare nell'interesse esclusivo di Ventimiglia e dei ventimigliesi, affrontando con serenità temi delicati e strategici per il territorio, quali la tutela ambientale, la gestione del ciclo dei rifiuti, la cura del verde pubblico delle frazioni e dei servizi cimiteriali – dichiara Domenico Calimera –, desidero rivolgere un sincero ringraziamento al sindaco On. Flavio Di Muro, ai colleghi della Giunta, al presidente del Consiglio Roberto Nazzari, ai consiglieri comunali, agli uffici e a tutti coloro che hanno collaborato con me durante questo percorso, condividendo impegno e responsabilità nell'interesse della città".

Con le dimissioni di Calimera si apre quindi una nuova fase per la gestione dell'Igiene Urbana a Ventimiglia. Nell'immediato sarà il sindaco Di Muro a seguire direttamente il settore, in attesa di eventuali future decisioni sulla composizione della Giunta comunale.