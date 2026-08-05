La Lega di Ventimiglia dopo le dimissioni di Calimera: individuato all'unanimità il nome del nuovo assessore all'Igiene Urbana

La Segreteria cittadina della Lega di Ventimiglia prende atto delle dimissioni dell'assessore all'Igiene Urbana, Domenico Calimera, e lo ringrazia pubblicamente per il lavoro svolto nei mesi trascorsi al servizio della città. In una nota diffusa oggi, il partito esprime riconoscenza nei confronti dell'assessore uscente, sottolineandone l'impegno e la disponibilità dimostrati nello svolgimento dell'incarico. Allo stesso tempo, la Lega evidenzia le difficoltà affrontate nella gestione della delega, attribuite a un capitolato del servizio definito particolarmente complesso, deficitario e fortemente penalizzante, ereditato dall'attuale amministrazione. Una situazione che, secondo il partito, ha inevitabilmente inciso sull'operatività dell'assessorato nonostante il costante lavoro portato avanti.

Per la Lega, tuttavia, il settore dell'Igiene Urbana non può rimanere privo di una guida politica. La segreteria cittadina ritiene infatti indispensabile procedere in tempi rapidi alla sostituzione dell'assessore, sia per le criticità ancora presenti sul territorio, sia per le esigenze legate alla stagione estiva, periodo in cui il servizio richiede un livello particolarmente elevato di attenzione. A questo si aggiunge l'imminente rimodulazione del servizio di igiene urbana, considerata un passaggio importante per il futuro dell'organizzazione del comparto. Per queste ragioni, il Direttivo cittadino della Lega, insieme agli amministratori eletti, si è già riunito individuando all'unanimità il nominativo da proporre al sindaco Flavio Di Muro.

La scelta, spiega il partito, è stata condivisa anche con il Commissario provinciale della Lega e consigliere regionale Armando Biasi, che ha preso parte al confronto politico. La Lega fa sapere che il nome individuato sarà sottoposto al sindaco nei prossimi giorni con l'obiettivo di arrivare rapidamente alla nomina del nuovo assessore e garantire così la piena continuità dell'azione amministrativa. Nel comunicato viene inoltre rinnovato il ringraziamento a Domenico Calimera per il lavoro svolto durante il suo mandato, riconoscendo l'impegno profuso in un settore particolarmente delicato e complesso.

In conclusione, il partito ribadisce la volontà di continuare a garantire una presenza forte all'interno dell'amministrazione comunale, confermando "il proprio senso di responsabilità e la volontà di garantire alla città una guida politica forte e immediatamente operativa su un settore fondamentale per il decoro e la qualità della vita dei cittadini". Un messaggio che accompagna la richiesta di procedere rapidamente alla nomina del nuovo assessore, così da assicurare continuità all'attività amministrativa in uno dei comparti considerati più strategici per la città.