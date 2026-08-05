Bordighera, confronto in Regione su opere strategiche: dalla rotatoria dell'Arziglia alla difesa della costa

Un primo confronto istituzionale per avviare un percorso condiviso sui principali interventi di competenza regionale che riguardano infrastrutture, difesa della costa, dissesto idrogeologico e protezione civile. È quello andato in scena questa mattina, 4 agosto, a Genova, dove il sindaco di Bordighera Marzia Baldassarre e l'assessore Massimiliano Bassi hanno incontrato l'assessore regionale Giacomo Raul Giampedrone. All'incontro ha preso parte anche il consigliere regionale Armando Biasi, che ha svolto un ruolo di interlocuzione con l'assessore regionale e ha contribuito a organizzare il confronto. Un incontro definito dai partecipanti "propositivo e costruttivo", che ha consentito di mettere sul tavolo alcune delle principali questioni aperte per la città delle palme.

L'appuntamento ha rappresentato soprattutto un primo momento di confronto sui temi strategici per il territorio, con l'obiettivo di trasformare le indicazioni emerse in un percorso operativo. I singoli dossier saranno infatti approfonditi attraverso successivi tavoli tecnici, nei quali saranno coinvolti i tecnici della Regione e quelli del Comune. L'obiettivo è arrivare a definire priorità, tempi, modalità di intervento e possibilità di finanziamento delle opere. Un passaggio ritenuto necessario per dare concretezza alle esigenze evidenziate dall'amministrazione comunale e individuare, insieme agli uffici regionali, i percorsi amministrativi più adeguati per procedere.

Tra i temi affrontati durante l'incontro ha avuto particolare rilievo la rotatoria dell'Arziglia, lungo la via Aurelia, considerata un'opera importante per migliorare le condizioni di sicurezza della viabilità. Il confronto con l'assessore Giampedrone si è concentrato in particolare sulla possibilità di reperire le risorse necessarie per la realizzazione dell'intervento. Si tratta di un'opera attesa e ritenuta strategica per uno dei punti della viabilità cittadina maggiormente interessati dal traffico. La questione finanziaria sarà quindi uno degli aspetti da approfondire nei prossimi passaggi, insieme agli elementi tecnici necessari per arrivare alla definizione dell'intervento.

Ampio spazio è stato dedicato anche alla difesa della costa e al contrasto dell'erosione del litorale. Sul tavolo è stata portata l'ipotesi di un importante intervento di ripascimento, con l'obiettivo di affrontare in maniera strutturale le criticità legate alla progressiva erosione delle spiagge. Anche in questo caso, il confronto di oggi rappresenta un primo passo: nei prossimi incontri dovranno essere valutati gli aspetti tecnici dell'intervento e, parallelamente, le possibili modalità di finanziamento. Un tema particolarmente rilevante per Bordighera, sia sotto il profilo della tutela del territorio sia per le ricadute che la qualità del litorale può avere sul turismo e sull'economia cittadina.

Altro capitolo affrontato nel corso del confronto è stato quello relativo al dissesto idrogeologico, con particolare attenzione alla frana presente in via degli Inglesi. L'amministrazione comunale ha illustrato la situazione e gli interventi necessari per procedere alla mitigazione del dissesto e alla messa in sicurezza dell'area. Nel corso dell'incontro è stato affrontato anche il tema del finanziamento del primo lotto dei lavori, già ottenuto, ponendo le basi per un successivo percorso finalizzato a intervenire anche sul secondo lotto. L'obiettivo è mantenere un confronto costante con la Regione per accompagnare le diverse fasi dell'intervento e completare il percorso di messa in sicurezza.

Il confronto genovese si è quindi concluso con l'intenzione di proseguire il dialogo nelle prossime settimane, passando dalla fase istituzionale a quella più propriamente tecnica. Saranno i tecnici regionali e comunali a entrare nel dettaglio dei diversi dossier, verificando priorità, tempistiche e modalità di attuazione. Per Bordighera si tratta dunque dell'avvio di un percorso che punta a mettere in fila alcune opere considerate strategiche per la sicurezza e lo sviluppo della città. Dalla viabilità alla difesa del litorale, passando per il contrasto al dissesto idrogeologico, l'obiettivo dell'amministrazione è ora tradurre il confronto con la Regione in interventi concreti e finanziabili.