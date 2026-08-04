Liguria, un milione in più per l'innovazione agricola: finanziate tutte le 24 domande del bando SRG01

La Regione Liguria incrementa di 1 milione di euro la dotazione finanziaria del bando SRG01, dedicato al sostegno dei Gruppi Operativi del Partenariato Europeo per l'Innovazione (PEI Agri), nell'ambito del Piano Strategico della PAC 2023-2027. Con il nuovo stanziamento, le risorse complessivamente disponibili raggiungono 3.166.967,28 euro, permettendo così di finanziare tutte le 24 domande risultate ammissibili. Una scelta che consente di dare copertura anche alle progettualità che, in una prima fase, erano rimaste escluse per insufficienza delle risorse disponibili.

"La Liguria continua a investire nell'innovazione del comparto agricolo, sostenendo le imprese che scelgono di crescere attraverso ricerca, sperimentazione e trasferimento tecnologico – dichiara l'assessore regionale all'Agricoltura Alessandro Piana –, l'incremento delle risorse ci permette di finanziare tutte le progettualità ammissibili, comprese quelle che inizialmente non avevano trovato copertura economica". L'obiettivo, sottolinea la Regione, è accompagnare il settore verso modelli produttivi più competitivi e sostenibili, capaci di rispondere alle trasformazioni in corso e alle sfide dei prossimi anni.

I progetti finanziati mettono insieme imprese agricole, enti di ricerca e Università, con l'obiettivo di trasferire le conoscenze scientifiche direttamente al sistema produttivo. Le attività prevedono sperimentazioni, azioni pilota e nuove soluzioni applicabili concretamente nelle aziende. Gli interventi interessano diversi comparti strategici per l'agricoltura ligure: dalla floricoltura alle piante aromatiche, dall'olivicoltura alla viticoltura, fino alla zootecnia e ai percorsi legati all'economia circolare. Un ventaglio di iniziative che punta a trasformare ricerca e innovazione in strumenti utili per le imprese.

Tra le sperimentazioni previste figurano anche l'impiego dei droni per la difesa fitosanitaria di vigneti e oliveti e l'utilizzo di biostimolanti per migliorare le produzioni. Sono inoltre previste nuove strategie per affrontare le emergenze fitosanitarie e sistemi innovativi per prevenire gli attacchi dei predatori negli allevamenti. Altri progetti riguardano le tecniche per aumentare la resilienza delle produzioni foraggere, lo sviluppo di nuove varietà floricole e di piante aromatiche, oltre a sistemi di illuminazione a LED e soluzioni per un'irrigazione più intelligente ed efficiente.

Una parte significativa delle progettualità guarda anche alla riduzione dell'impatto ambientale e all'uso più razionale delle risorse. In questo ambito rientrano i substrati innovativi destinati a ridurre l'impiego della torba e i modelli di economia circolare per valorizzare i sottoprodotti agricoli. Tecnologie e pratiche sperimentali che possono contribuire a contenere i costi, migliorare l'efficienza produttiva e rendere le aziende maggiormente preparate di fronte agli effetti del cambiamento climatico.

"L'innovazione è uno strumento indispensabile per affrontare le sfide poste dal cambiamento climatico e dalla sostenibilità ambientale, ma anche per rafforzare la competitività delle nostre aziende agricole – conclude Piana –, questi progetti porteranno benefici a imprese e territori, favorendo la diffusione di tecnologie avanzate, un utilizzo più efficiente delle risorse e una maggiore sostenibilità delle produzioni". La Regione ribadisce quindi la volontà di mettere a disposizione strumenti di sostegno per un comparto che, oltre al valore economico, rappresenta un patrimonio ambientale e identitario della Liguria.