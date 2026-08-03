Trasporto pubblico, la Liguria rende stabile l'anticipo del 100% dei fondi alle aziende per mezzi e infrastrutture

La Regione Liguria rende strutturale una misura destinata a sostenere le aziende del trasporto pubblico regionale e locale, sia su gomma sia su ferro, consentendo loro di ottenere l'anticipo del 100% delle risorse statali destinate all'acquisto di nuovi mezzi e al rinnovo delle infrastrutture. Il provvedimento è stato approvato dal Consiglio regionale su iniziativa dell'assessore ai Trasporti Marco Scajola ed è contenuto nel disegno di legge "Omnibus". L'obiettivo è quello di garantire continuità agli investimenti, evitando che le aziende debbano attendere il trasferimento delle risorse da parte del Ministero prima di poter avviare gli interventi programmati.

La misura rappresenta l'evoluzione di quanto già deciso lo scorso anno. Nel 2025, infatti, la Regione aveva innalzato dal 50% al 100% la quota di anticipazione delle risorse, limitatamente al 2026. Con l'approvazione del nuovo provvedimento, invece, il meccanismo viene reso stabile e non sarà più soggetto a scadenze temporali. Le aziende potranno quindi contare su uno strumento permanente che consentirà loro di pianificare gli investimenti con maggiore certezza, evitando di ricorrere a finanziamenti bancari per anticipare le somme necessarie.

"Parliamo di un'azione importante che ha consentito e consentirà ancora alle aziende – senza più limitazioni temporali – di avere subito, evitando di esporsi economicamente, risorse finanziarie fondamentali per il trasporto pubblico locale", ha dichiarato l'assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola. "Un anno fa abbiamo portato al 100% la possibilità di anticipo per l'acquisto di nuovi mezzi con l'obiettivo di dare liquidità per realizzare gli investimenti e garantire la continuità del servizio. Al contrario le stesse aziende si sarebbero trovate a sostenere importanti esborsi di cassa con ricorso al sistema creditizio e quindi ulteriori spese da affrontare".

Per l'assessore, la scelta della Regione rappresenta un ulteriore segnale di attenzione verso il settore del trasporto pubblico e verso i territori. "Ora rendiamo l'operazione stabile e consolidata, fornendo quindi uno strumento costante e dimostrando come Regione Liguria dia la propria totale disponibilità verso le varie realtà territoriali con l'obiettivo di potenziare il servizio per tutta l'utenza e offrire, al contempo, maggiori certezze ai lavoratori", ha concluso Scajola.