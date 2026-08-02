Scajola a Imperia alla seconda edizione di “Un palamito per tutti”: sport, tradizione e inclusione in mare

L’assessore regionale Marco Scajola ha partecipato oggi alla seconda edizione della manifestazione solidale “Un palamito per tutti”, organizzata dall’A.P.S.D. Stella Maris di Imperia, società di pesca sportiva affiliata alla FIPSAS – Federazione Italiana Pesca Sportiva, Attività Subacquee e Nuoto Pinnato.

L’iniziativa ha l’obiettivo di avvicinare i giovani e i ragazzi alla pesca da diporto, attraverso la riscoperta delle tecniche tradizionali legate al palamito, una pratica antica che fa parte della cultura marinara del territorio. Alla giornata ha partecipato anche un gruppo di ragazzi provenienti dall’ISAH, in un momento dedicato all’inclusione, alla socialità e alla conoscenza del mare.



"Manifestazioni come ‘Un palamito per tutti’ rappresentano un esempio di come lo sport possa diventare uno strumento di inclusione, educazione e valorizzazione delle nostre tradizioni – dichiara l’assessore regionale Marco Scajola –. La pesca sportiva non è soltanto una disciplina, ma anche un modo per trasmettere alle nuove generazioni il rispetto per il mare, la conoscenza del territorio e il valore della condivisione. Ringrazio l’A.P.S.D. Stella Maris, il presidente Guido Ascheri, la FIPSAS e tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa, capace di unire sport, ambiente e solidarietà, coinvolgendo i giovani in un’esperienza di grande valore umano e sociale".



"Grazie alla disponibilità dell’APSD Stella Maris di Imperia, alla collaborazione della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, alla presenza delle istituzioni locali e dell’assessore regionale Marco Scajola, si rinnova l’appuntamento con ‘Un Palamito per tutti’, manifestazione dedicata alle tradizioni marinare e alla valorizzazione della pesca sportiva - aggiunge il presidente dell’A.P.S.D. Stella Maris di Imperia Guido Ascheri-. Un’iniziativa nata con l’obiettivo di trasmettere ai giovani e ai partecipanti le emozioni e i valori legati alle antiche tecniche di pesca, patrimonio storico e culturale delle nostre coste".

Presenti all’evento il presidente dell’A.P.S.D. Stella Maris di Imperia Guido Ascheri, il vicepresidente della FIPSAS Claudio Nolli e il vice responsabile del Settore Pesca di Superficie Stefano Sarti.