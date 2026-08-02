Trofeo San Lorenzo, Piana celebra la XXXIX edizione insieme al movimento arcieristico ligure

L'assessore regionale Alessandro Piana ha preso parte questa mattina alla XXXIX edizione del Trofeo San Lorenzo, che quest'anno ha ospitato anche il Campionato Regionale Targa 2026, appuntamento di riferimento per il movimento arcieristico ligure. La manifestazione ha inoltre coinciso con le celebrazioni per il 45° anniversario della Compagnia Gli Arcieri di San Bartolomeo.

Alla manifestazione era presente anche Chiara Rebagliati, atleta delle Fiamme Oro e protagonista con la Nazionale italiana in due edizioni dei Giochi Olimpici.



"Un ringraziamento a tutta l'organizzazione - dice Alessandro Piana - e, in particolare, a Graziano Callegari, presidente del Comitato Regionale Liguria della FITARCO, alla Compagnia gli Arcieri di San Bartolomeo, al Comune di San Bartolomeo al Mare, ai tecnici, ai volontari e a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di una manifestazione che rappresenta da quasi quarant'anni un punto di riferimento per il tiro con l'arco in Liguria. Lo sport è, anche in questo caso, motivo di socialità e valorizzazione del territorio".

