Sanremo, nuovo inizio per la scuola Goretti: inaugurata la struttura rinnovata grazie ai fondi PNRR (Foto e video)

La nuova scuola dell'infanzia Goretti apre le porte al nuovo anno scolastico e lo fa con una visita dell'amministrazione comunale di Sanremo nel plesso, in mado da mostrare i risultati del lavoro eseguito.

Si tratta di un intervento importante, sottolinea la dirigente Anna Maria Fogliarini, che permette ai più piccoli di godere di uno spazio in grado di rispondere a tutte le loro esigenze, permettendo loro di sperimentare per la prima volta l'esperienza della socialità passando la giornata con altri coetanei con cui scoprire il mondo. Da parte del sindaco Alessandro Mager la soddisfazione di aver consegnato la struttura in tempi rapidi e puntuali, per dotate la zona di Baragallo di un istituto dell'infanzia adeguato. Saranno tre le sezioni a disposizione, con spazi molto variegati, tra aree esterne per stare anche all'area aperta, spazi dedicati allo svago in sicurezza, una sala mensa all'avanguardia e altro ancora.

Il lavoro era stato avviato nel 2023 dall'amministrazione Biancheri, grazie al reperimento di fondi Pnrr che hanno reso possibile il tutto, come ricorda il presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande: "E' sicuramente un progetto che per i nostri ragazzi molto importante, siamo contenti che questa opera sia stata portata a termine, con altre ancora in itinere. Non dimentichiamo che stiamo lavorando sulla scuola di Borgo Tinasso così come in via Duca degli Abruzzi, per un importo di circa 2 milioni di euro finanziati grazie a capitali Pnrr. Penso sia stata una buona intuizione della precedente amministrazione quella di individuare e ottenere questi fondi, così come il sindaco Mager e l'assessore Donzella, insieme ovviamente agli uffici comunali, a portare avanti questi progetti che fanno bene alla città e soprattutto ai nostri ragazzi".

"Le scuole dell'infanzia - incalza l'assessore all'urbanistica Massimo Donzella - sono un avamposto di civiltà perché si consente alle famiglie di avere un posto dove poter lasciare i propri figli e proseguire il lavoro. Quando abbiamo fatto questa scelta, abbiamo pensato a queste cose, senza dimenticare che le scuole hanno determinate esigenze: devono avere ampi spazi, essere aeroilluminate, mostrare anche bellezza, così da garantire la crescita migliore possibile per i ragazzi. Sanremo vedrà ancora altre scuole inaugurate, proprio perché ci siamo concentrati su questo aspetto, ritenendolo una priorità. In questo caso posso dire il risultato è stato bellissimo".

"Questo progetto parte da lontano - conclude il vicesindaco con delega alle scuole Fulvio Fellegara - e io ho la fortuna di finalizzare l'ultimo chilometro. Ci tengo a ringraziare gli uffici tecnici e tutte le persone che hanno seguito il cantiere quotidianamente, consegnando una scuola con spazi didattici eccellenti e offre la possibilità di far crescere i nostri bambini in un ambiente moderno e votato ai più attuali metodi di insegnamento. Un buon inizio di anno scolastico e un augurio alle famiglie e ai ragazzi che frequenteranno questa struttura".

Il progetto ha previsto, per ragioni strutturali, la demolizione dell’edificio scolastico ad eccezione del nuovo refettorio completato nel 2018, e la completa ricostruzione su due piani. L'edificio scolastico potrà ospitare fino a 75 bambini. Al nuovo piano seminterrato sono previsti spazi di servizio, cucina e servizi igienici per addetti e per esterni, oltre a locali deposito e dispensa. La cucina, completamente rinnovata, entrerà in funzione tra una decina di giorni, quando la ditta completerà gli allacci.

Il nuovo piano fuori terra si caratterizza in due volumi sfalsati dai prospetti intonacati e le finestre di dimensioni ed altezze da terra diverse. Insieme al tetto a due falde in acciaio color rame, l’immagine della nuova costruzione si colloca in continuità con quella del refettorio.