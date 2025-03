Bordighera, maretta in minoranza: Albanese e Piantoni fanno richiesta per modificare il regolamento sui gruppi consiliari

Non vengono mai interpellati nelle decisioni e così decidono di presentare una richiesta di delibera del consiglio comunale per far modificare il regolamento attuale sui gruppi consiliari, l'articolo 9. E' stata presentata e protocollata questa mattina in Comune a Bordighera a nome dei consiglieri comunali di minoranza Alessandro Albanese e Sara Piantoni.

E', perciò, il preludio per la nascita di un nuovo gruppo all'interno della minoranza di Bordighera. Se la richiesta verrà approvata dal regolamento, Albanese e Piantoni potranno, infatti, creare un nuovo gruppo consiliare. Nascerà, di conseguenza, una nuova voce in consiglio comunale che collaborerà con il resto della minoranza.

Una tattica per potersi distaccare dal gruppo del consigliere comunale di minoranza Massimiliano Bassi, con il quale si erano candidati, in seguito ad atteggiamenti e situazioni non molto apprezzate da Albanese e Piantoni. In diverse occasioni, infatti non sono stati interpellati, informati o guidati, come speravano, essendo alla loro prima esperienza amministrativa. Bassi, a quanto pare, preferirebbe fare e decidere da solo e così i giovani consiglieri, che hanno voglia di fare per migliorare la città, potrebbero esprimere le loro idee e le loro opinioni liberamente.